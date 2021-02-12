图为帝国大厦2月10晚为中国农历新年点亮“中国红”。郁聪 摄

人民网纽约2月11日电 （记者李晓宏）当地时间2月10日，中国传统佳节春节来临前夕，中国驻纽约总领馆与帝国大厦联合举办庆祝中国农历牛年新春“云点灯”仪式。中国驻纽约总领事黄屏和帝国大厦集团董事长、总裁兼首席执行官安东尼·马尔金以线上方式出席并致辞。

黄屏在致辞中表示，很高兴第三次与帝国大厦集团董事长马尔金先生共同点亮庆祝中国农历春节的“中国红”。今年是帝国大厦连续21年为庆祝中国农历新春亮灯。牛在中国文化中象征着勤劳、力量和坚毅，衷心希望新的一年为中美人文交流带来更多机遇，相信帝国大厦作为美国地标建筑，必将在疫情后吸引更多中国游客观光“打卡”。

马尔金表示，为庆贺帝国大厦与中国人民以及全球华人之间绵绵不断的友好情谊，帝国大厦2月10日从日落直到凌晨2时，为农历新春点亮“中国红”，帝国大厦第五大道大厅橱窗将展出由中国对外文化集团公司设计的春节主题橱窗展，向所有庆祝春节的人，特别是美中两国及全球华人朋友致以诚挚问候。

当晚，帝国大厦亮起喜庆的红色彩灯，庆祝中国农历春节到来，为纽约夜空增添一抹中国红。大厦一层举办为期一个月的“欢乐春节”牛年生肖橱窗展。

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