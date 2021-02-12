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欧佩克下调今年全球石油需求预期

2021年02月12日15:17 | 来源：新华网
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新华社纽约2月11日电（记者刘亚南）石油输出国组织（欧佩克）11日公布最新石油市场报告，下调2021年全球石油需求预期。受此影响，国际原油期货价格震荡下跌。

截至当天收盘，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格下跌0.44美元，收于每桶58.24美元，跌幅为0.75%。4月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.33美元，收于每桶61.14美元，跌幅为0.54%。

欧佩克把2021年全球石油需求预期从日均上涨590万桶调整为日均上涨580万桶，调整后全年日均石油需求预计为9610万桶。报告说，多国为应对新冠疫情而制定的防控措施延长或再度收紧，导致上半年需求预期下降。欧佩克表示，下调需求预期主要集中于经济合作与发展组织成员国。

尽管需求预期下调导致国际油价下跌，一些分析人士表示，国际油价受多重利好因素支撑，特别是全球多地原油库存下降、疫苗接种计划改善原油需求前景、欧佩克与非欧佩克产油国维持产量不变，以及欧佩克成员国减产协议执行率达标等，使国际油价未来仍保持较强上涨动能。

(责编：杨光宇)

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