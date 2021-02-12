新华社北京2月12日电 在中国农历新年之际，多国政要和一些国际组织负责人等通过各种形式，向中国政府和人民、海外华侨华人送上节日祝福。

第75届联合国大会主席博兹克尔在致辞中说：“在中国文化中，牛代表着上进、勇敢、诚实和勤奋——这些品质对我们在联合国所从事的工作至关重要。愿牛年给我们带来欢乐和健康。”

日本首相菅义伟通过在日华文媒体《中文导报》发表春节致辞说，日中关系稳定发展，不仅对日中两国，而且对地区及国际社会也具有极其重要的意义。日方愿与中方一道，继续承担应对地区和国际社会所面临共同课题的责任。

菲律宾总统杜特尔特向中国驻菲律宾大使馆举办的线上新春招待会发来贺信，向中国人民致以新春祝福。他祝愿菲中友好合作不断深化，两国人民的友好情谊进一步加深。

斯里兰卡总理马欣达·拉贾帕克萨通过视频向中国人民拜年。他说，斯中两国的友谊与合作源远流长，在携手抗击新冠疫情的严峻挑战中得以进一步升华。当前世界各国都在千方百计接种新冠疫苗，斯里兰卡人民衷心感谢中国为全球提供的帮助。

斐济总理姆拜尼马拉马在新春贺词中表示，牛是力量、坚定、团队精神及繁荣的象征，这些都将在2021年激励着大家。斐中两国多年来一直拥有友好和富有成效的关系，希望两国在2021年锐意进取，共同构建更加美好的未来。

塞尔维亚总统武契奇接受新华社记者采访时表示，值此中国农历新年，他代表塞尔维亚人民，祝愿中国保持和平与稳定，祝中国人民不仅在事业上取得成功，其他方面也能一切顺利，收获更光明的未来。

丹麦首相弗雷泽里克森祝愿中国人民和在丹华人春节快乐、牛年幸福。她说，牛是勤劳、友善、积极的象征。丹方愿以这种精神为指引，与中方一道，不断加强丹中两国和两国人民的关系，并为建设更加绿色和可持续的世界携手努力。

爱尔兰总统希金斯在都柏林市政厅开办的中国新年庆典网站上发表致辞说，今年是中国的牛年，牛象征着忠诚、勤劳和奉献，华人为爱尔兰社会作出了宝贵贡献，希望华人继续发挥积极参与的精神，为构建命运与共的美好未来、战胜新冠疫情发挥重要作用。

冰岛总理雅各布斯多蒂尔致信中国驻冰岛大使金智健说，今年冰中将共同庆祝建交50周年，希望在这一具有里程碑意义的重要时刻，两国不仅在双边经贸合作和人文交流方面取得更大成功，而且在推进应对气候变化等国际合作领域取得更大进展。

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯发表视频讲话说，在团结和相互尊重的基础上，塞中两国有着悠久的传统友谊。塞中合作稳步发展，惠及两国人民。希望两国未来扩大各层次对话，进一步挖掘加强良好合作的潜力。

中非共和国总统图瓦德拉在会见中国驻中非大使陈栋时向中国人民表达新春祝福，愿两国友好合作关系不断向前发展，并祝中国人民永享繁荣与幸福。

秘鲁部长会议主席（总理）贝穆德斯代表秘政府向中国政府和人民致以新春祝福。他说，今年是秘中建交50周年。秘方高度重视加强对华合作，祝愿中国人民身体健康、万事如意，愿两国关系不断深化。

伊朗外交部长扎里夫在视频中说，中国抗疫斗争取得了令人瞩目的成功，中国在研发新冠疫苗方面也取得了令人赞叹的成就。相信中国人民的努力会带来更加成功的一年。

约旦文化大臣巴塞姆·特韦西在新春致辞中表示，数千年来，阿拉伯世界与中国人民有着牢固的历史联系，不仅促进了人类文化多样性的发展，也推动了人类文明的进步。当今，约旦与中国建立起牢固的经济、文化和政治关系，各领域开展了丰富多彩的交流与合作，不断造福着两国人民。

亚洲相互协作与信任措施会议秘书处执行主任凯拉特·萨雷拜在接受新华社采访时祝愿友好的中国人民兴旺和睦、万事如意。他说，中国一贯重视对外政策，重视多边外交合作，相信中国将会为亚信会议的进一步发展作出贡献。（参与记者：王建刚、姜俏梅、杨柯、袁梦晨、唐璐、张永兴、石中玉、林晶、张琪、朱昊晨、张保平、蒋新彤、乔本孝、张国英、夏晨、冀泽、张继业）

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