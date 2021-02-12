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泰国举办“欢乐春节”系列活动  

2021年02月12日15:05 | 来源：人民网-国际频道
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图为2月11日泰国“欢乐春节”互致新春贺辞仪式和“点亮耀华力”春节灯光展开幕式活动现场。 人民网记者 赵益普 摄
图为2月11日泰国“欢乐春节”互致新春贺辞仪式和“点亮耀华力”春节灯光展开幕式活动现场。 人民网记者 赵益普 摄

人民网曼谷2月11日电 （记者赵益普）2月11日，“欢乐春节”互致新春贺辞仪式和“点亮耀华力”春节灯光展开幕式在泰国首都曼谷举行。2021年，泰国政府首次将春节列为法定节假日，由中国文化和旅游部、中国驻泰国使馆、泰国旅游和体育部、泰国国家旅游局等多部门合作的“欢乐春节”品牌活动也进入第17个年头。

中国驻泰国使馆临时代办杨欣表示，在泰国王室和中泰两国政府的支持下，泰国“欢乐春节”已成为中泰两国人民共贺传统佳节、共度美好时光的重要平台。泰国今年首次将春节列为法定节假日，不仅体现了中泰两国文化相通、血脉相融的“一家亲”情谊, 也为双方继续密切合作注入了新的动力。2021年泰国“欢乐春节”活动将主要通过线上方式与泰国朋友见面，其中不仅包括线上交响音乐会、春节民俗展等传统活动，还在抖音、微博等两国社交媒体平台同步发起“欢乐春节 隔空传爱”拜年视频挑战赛，希望把祥和的节日氛围、新年的祈福祝愿传递给更多泰国朋友，通过文化的纽带进一步增进两国年轻一代的相互理解，并为抗疫注入精神力量。

泰国旅游和体育部部长披帕在致辞中表示，过去一年来，面对新冠肺炎疫情的考验，中泰两国风雨同舟、守望相助，“中泰一家亲”友谊进一步得到升华。期待“欢乐春节”活动能为泰国经济复苏和增长注入动力，值此中国农历春节到来之际，祝愿中泰两国人民和全世界华侨华人新春快乐，希望人类早日战胜新冠肺炎疫情，泰国欢迎各国游客归来。

“点亮耀华力”春节灯光展是本届泰国“欢乐春节”举办的唯一一场线下活动。诗琳通公主为活动御赐4盏红灯笼。灯光展于2月11日至28日每晚18时至24时以龙、牛、牡丹、仙女等富有中国特色造型的彩灯装饰曼谷耀华力街，寓示点亮战胜疫情的希望。

此外，本届泰国“欢乐春节”依托中国文化和旅游部提供的线上精品项目，携手泰国爱乐乐团以及诸多中国文艺机构和新媒体，在使馆脸书推出系列在线直播活动。 

(责编：张信凤、吴成良)

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