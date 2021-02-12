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第二届“欢乐春节”电影节在马耳他举办 

2021年02月12日15:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马2月12日电 （记者叶琦）欢乐春节，光影传情。2月9日至18日，由马耳他中国文化中心、马耳他国家创意艺术中心以及鸿一（北京）文化发展有限公司合作举办的第二届“欢乐春节”中国电影节如期举办，依次上映《精武英雄》、《霸王别姬》、《拆弹专家》、《西藏往事》、《观音山》和《世界》等6部中国影片，为广大马耳他影迷和华侨华人带来一场中国优秀电影盛宴，增添马耳他“欢乐、和谐、共享、祈福”的节日氛围。

2月8日，马耳他最大报纸《马耳他时报》刊登了此次电影节的安排，介绍每一部电影的故事情节。此前，马耳他国家创意艺术中心及马耳他本地生活服务类手机应用Chitzo也已经多次推广此次活动。

2020年“欢乐春节”迎来首届“中国电影节”，深受马耳他合作方好评。在马耳他政府允许电影院重新开放之后，马耳他国家创意艺术中心艺术总监丹尼尔·阿祖帕蒂与马耳他中国文化中心第一时间商定，在防疫许可的前提下继续举办第二届“欢乐春节”中国电影节。近年来，马耳他中国文化中心大力推动中国电影在马耳他的播映、传播，加强与马耳他旅游局、电影专员的政策沟通和信息共享，推动国内电影公司在马耳他拍摄制作电影，积极促进中马合作拍摄电影。

(责编：张信凤、吴成良)

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