党的十九届五中全会是在我国决胜全面建成小康社会取得决定性成就，即将实现第一个百年奋斗目标、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时刻召开的重要会议，在党和国家发展进程中具有全局性、历史性意义。欧美同学会把学习宣传党的十九届五中全会作为首要政治任务，组织开展党组理论学习中心组专题研讨，机关党支部专题学习交流会暨主题党日活动，积极号召各级各类组织学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，迅速掀起了学习党的十九届五中全会精神的热潮。

党组发挥示范作用 强化理论武装

欧美同学会党组积极部署、有序组织，充分发挥引领示范作用、带头强化理论武装，理论学习中心组专题学习研讨党的十九届五中全会精神，围绕学习贯彻全会精神、发挥留学人员在实现“十四五”规划和2035年远景目标中的优势作用深入思考，切实增强在大局中思考、谋划和开展工作的能力，把全会精神贯彻落实到各项工作的谋划部署中。

会机关党支部组织召开党的十九届五中全会精神学习交流会暨主题党日活动，6名党员代表作主题发言。大家一致认为，要深刻理解把握四中全会以来党治国理政取得的巨大成就、“十四五”规划和2035年远景目标的时代背景和历史任务，深刻把握实现第二个百年目标对留学人员工作提出的新要求，深刻理解把握完成“十四五”目标任务和2035年远景目标任务关键是加强党的全面领导，在思维碰撞中准确把握全会的精神实质和重大部署，自觉用全会精神武装头脑、指导实践。

12月3日，欧美同学会向各级各类组织发出《关于学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神的通知》，号召领导班子带头学、组织会员深入学、引导留学人员自觉学，弘扬爱国精神，投身报国实践，为实现第二个百年奋斗目标注入留学人员的磅礴力量。

欧美同学会机关青年理论学习小组联合欧美同学会青年委员会举办党的十九届五中全会精神青年专场研讨活动，青年留学人员代表和机关青年代表围绕学习贯彻党的十九届五中全会精神展开了交流研讨，发言主题鲜明、联系实际，既交流了学习的心得体会，也结合各自工作提出了贯彻全会精神的思路举措。与会学长纷纷表示，要融入时代主题，立足岗位接续奋斗，在新征程中有更大作为。要贯彻落实党的十九届五中全会对留学人员工作提出的新要求，开创留学人员事业新局面。要充分发挥各自优势，把学习宣传贯彻全会精神与实际工作结合起来，发挥好人才荟萃、智力密集优势，在工作中全面准确落实好党的十九届五中全会精神。

创新学习形式 筑牢思想基础

党的十九届五中全会胜利闭幕后，北京市欧美同学会第一时间组织首都留学人员共同学习党的十九届五中全会精神。举办了第二期“首都留学人员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班”，开展在线直播培训，理事和会员代表、各区留学人员代表、机关干部共计80余人参加了培训。

上海市欧美同学会把学习党的十九届五中全会和习近平总书记考察上海重要讲话精神结合起来，号召广大留学人员在理念上、思想上认识到位，把学习贯彻会议精神融入到各项活动中，夯实共同思想政治基础；在提前谋篇布局上谋划到位，紧贴工作大局，谋划好未来发展方向和目标任务；在贯彻落实上行动到位，不断推动留学人员统战工作再上新台阶。

天津市欧美同学会综合运用市委统战部网站和微信公众号平台等方式开展宣传引导，研究制定学习宣传党的十九届五中全会精神工作方案，向全市留学人员组织和留学人员发出号召，要求立足本职岗位、体现新担当、展示新作为、做出新贡献。

重庆欧美同学会党组分别召开理论学习中心组学习会、党组会，对各级组织学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神进行了安排部署。组织推荐会领导班子成员参加全市统一战线学习贯彻党的十九届五中全会精神宣讲报告会；在重庆欧美同学会荷比卢分会成立大会上，会领导班子集体传达学习了党的十九届五中全会精神。

欧美同学会留美分会充分发挥融媒体传播优势，通过举办演讲会、分享会，同时运用微信公众号、微信群等线上平台等方式，创新方法、丰富载体，广泛深入开展接地气、入人心的学习宣传活动。

湖北欧美同学会组织会长会、会机关成员带头先学一步、学深一层，并对标全会作出的新决策新部署，加强工作谋划，服务中心大局。华中科技大学欧美同学会、武汉轻工大学欧美同学会等分会采用线上线下相结合方式，开展同心论坛，并通过微信公众号、微信群等载体，全面解读全会精神，宣传学习贯彻情况以及理事会员感想。

强化学习时效 融入留学报国实践

学习贯彻党的十九届五中全会精神，必须学在深处、谋在新处、干在实处。既要着眼长远，也要立足当前，既要有前瞻思维，也需要问题导向。留学人员事业前景广阔、奋进正当其时，党的十九届五中全会对做好“十四五”时期经济和社会发展各项工作意义十分重大，对留学人员事业发展也指明了方向。

黑龙江省欧美同学会各团体会员、分会纷纷举办专题会议学习全会精神并组织会员围绕“如何发挥留学人员优势作用，贯彻落实党的十九届五中全会精神”开展研讨。发出倡议，要把全会精神贯彻落实到日常的工作学习中，充分发挥留学人员有干劲、能吃苦、视野宽、思路活等优势，把行动力凝聚到国家和黑龙江的建设发展中。

新疆欧美同学会“关键少数”带头学、集中座谈交流学、上下联动深入学，组织全区留学人员开展线上、线下不同形式的自学。学长们一致认为，要完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢抓住新疆社会稳定和长治久安总目标，大力弘扬留学报国的优良传统，鼓励留学人员在脱贫攻坚、民族团结、创新发展等领域持续发挥作用，切实推动留学人员工作创新发展。

浙江欧美同学会邀请专家作专题辅导报告，召集理事会员骨干学习座谈，举办专题培训班，并在微信公众号等渠道宣传海归学长的学习体会。大家表示，积极发挥归国留学人员的独特优势，扎实工作，锐意进取，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”，构建“双循环”新发展格局，汇聚奋斗“十四五”、奋进新征程的强大合力。

广东欧美同学会加强组织领导，把全会精神与习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神紧密结合起来，引领留学人员积极投入投入粤港澳大湾区、深圳先行示范区、珠三角核心区、粤东粤西沿海经济带、粤北生态发展区等建设，为推动经济社会发展作出贡献。充分发挥“学长说”分享活动的品牌吸引力，引导留学人员自觉学习，互动交流，凝聚践行全会精神的共识。

深入工作谋划部署 激发责任担当

各级各类组织围绕学习贯彻全会精神、发挥留学人员在实现“十四五”规划和2035年远景目标中的优势作用深入思考，把全会精神贯彻落实到各项工作的谋划部署中，激发留学报国的历史使命感和责任担当。

福建欧美同学会组织党的十九届五中全会精神辅导宣讲，20余位代表参加学习并畅谈心得。厦门市欧美同学会召开会长办公会扩大会议，福建工程学院分会召开“归国学者讲坛”，泉州市留学人员联谊会举办首届“同心杯”留学人员创新创业大赛，晋江市留学人员联谊会举行“留学报国 智汇晋江”首届晋江市留学人员交流大会等系列举措求实效、见真功，有效把学习贯彻党的十九届五中全会精神与各项工作紧密结合起来。

欧美同学会法比分会专门组织会议畅谈学习党的十九届五中全会精神，从加强医学科学相结合到强化基层医疗建设、提升全民健康保障水平，从发展成人教育、职业技术到增进科技文化传播、助力乡村振兴、寻求科技创新与人文关怀的平衡融合，广大参会学长畅谈学习体会，交流思考感悟。

欧美同学会韩朝分会的学长组织交流，畅谈所感所悟、所获所得。学长们表示，党的十九届五中全会的胜利召开让留学人员更加坚定了“四个自信”、更加坚定了“听党话、跟党走”的决心和留学报国的信念。

坚持科技创新优势 推动高质量发展

党的十九届五中全会坚持新发展理念，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，对推动创新发展、建设科技强国、发展现代产业体系作出一系列重大部署，为推动高质量发展提供重要遵循。

湖南欧美同学会举办全省第6期归国留学人员骨干培训班，宣讲党的十九届五中全会精神。参与学习的留学人员表示，要发挥人才荟萃优势特点，寻求湖南发展的结合点和发力点，切实为湖南发展贡献留学人员的力量。

辽宁欧美同学会举办“归国留学人员代表人士培训班”，引领留学人员把思想和行动统一到全会精神上来，积极投身于辽宁新时代振兴发展。沈阳欧美同学会、大连欧美同学会等积极行动，组织专题培训。开展“知省情 强自信 助营商”主题活动，引导留学人员在围绕中心，服务大局中展现良好风貌，贡献智慧力量。

欧美同学会留苏分会组织学习了2035年远景目标中有关创新与发展的深刻内涵，进一步了解“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”，认为要进一步把握战略机遇期，以接续创造的奋发有为之姿树立新时代留苏学子的形象。

深刻认识新发展理念 服务构建新发展格局

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》为广大留学人员提供了服务祖国、建功立业的历史机遇。

欧美同学会留日分会通过专题学习，进一步认识到我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变的事实；进一步了解中美关系、中欧关系、中日关系等国际关系对我国以及全球经济的影响及变化；进一步了解要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革的必要性。

内蒙古欧美同学会举办领导班子成员学习贯彻党的十九届五中全会精神专题会。会议指出，要理解把握好党中央关于国际国内形势的科学判断、关于新发展阶段的重大论断、关于构建新发展格局的战略抉择、关于经济社会发展目标任务的战略安排，在新时代新征程上书写好留学人员助力内蒙古发展新篇章。

宁夏欧美同学会会长会班子成员带头学习，并引导广大留学人员原原本本学、全面系统学，吃透精神实质，把握核心要义。引导广大留学人员把思想和行动统一到党的十九届五中全会精神上来，不断激发留学报国的历史使命感和事业责任心。

四川欧美同学会多措并举，要求各地方组织、团体会员、各专委会和成都基地，找准载体、用好方法，引导留学人员自觉学习党的十九届五中全会精神，把智慧和力量凝聚到全会确定的各项目标任务上来。

欧美同学会医师协会总结了广大学长在抗疫过程中的突出表现。学长们讲述了学习党的十九届五中全会精神的心得体会，对国家建设、协会发展及下属分会今后工作阐述了观点与建议。

欧美同学会瑞士分会理事会举办线上集体学习活动，大家一致认为，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，锐意进取、奋发有为，认真做好自己的本职工作，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

(责编：张信凤、杨牧)