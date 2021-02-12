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【网连世界】最炫“春节风” 尽显“国际范”

苏缨翔 王磊 韦冬泽 白天行 李明琪 屈海齐 王泉骄 实习生韦心笛
2021年02月12日09:35 | 来源：人民网-国际频道
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肆虐全球的新冠肺炎疫情不能阻挡欢庆牛年春节的脚步，全球很多国家开启了丰富多彩的线上线下庆祝活动。当前，春节已经成为沟通中国与世界的文化桥梁之一。透过春节，世界可以读懂中国符号、感知中国文化、领略中国精神。

中国“年味”全球飘香

春节气息，洋溢世界。在远隔万里的海外，很多留学生、华侨华人、外国人都在过春节。

临近牛年新春，澳大利亚悉尼市街头虽没有往昔热闹，但也充满了节庆的气氛。悉尼谊园、维多利亚女王大厦等地标场所都设置了牛年许愿处，不少市民和游客纷纷写下自己的新年愿望，期盼新的一年诸事顺遂。

在悉尼谊园，人们写下自己的新年愿望。人民网 王泉骄摄

今年，由中国留俄学生总会主办的留俄学生新春联欢会转为线上举办。虽然不能身临其境感受现场的气氛，但互联网打破了国界的限制。“不论是已经回国的同学，还是坚守在俄罗斯的朋友，此时此刻，大家都相聚在直播平台，共同感受新年的气息和家的温暖。” 就读于莫斯科鲍曼国立技术大学的研究生小芙（化名）说。

英国水管工马克·布雷西家中有寄宿的中国留学生，热闹的节日气氛让他和妻子也想庆祝一番：“我肯定会庆祝春节。虽然只会叫外卖，但还是会庆祝的！”

今年在澳大利亚的部分中国留学生无法回国与家人团聚。昆士兰大学访问学者联谊会主席高丹薇在春节前夕告诉人民网，她已经买好了春联、福字，打算在除夕夜和朋友一起做顿丰盛的年夜饭，和大家一起包饺子，观看春晚直播，并通过视频向国内亲友拜年，送上祝福。

浓浓年味汇聚“云”端

每逢中国农历新年，澳大利亚各级政府都会举办不少庆祝活动。在澳大利亚最大城市悉尼，今年的春节活动超过80场，包括免费音乐会、舞狮、新春美食展等。

由于疫情，伦敦华埠商会将往年在特拉法加广场上表演的节目搬到了线上，节目包括吉祥三宝的歌曲、上海戏剧学院的《花儿为什么这样红》和河南省少林寺武术表演等。

英国民间机构也举行了各种活动来庆祝春节。2月6日，剑桥菲茨威廉博物馆举办线上春节“亲子日”活动。菲茨威廉博物馆工作人员米兰达表示，希望这次活动让英国孩子们更了解中国春节习俗。

英国伦敦中国城春节装饰。人民网 实习生韦心笛摄

在法国，2021辛丑牛年“欢乐春节”线上系列活动已于2月4日在“云端”拉开帷幕，为法国民众和旅法同胞送上一场丰富的文化盛宴。

在融媒体赋能下，本次活动围绕春节传统文化内涵，通过虚拟展、线上音乐会、艺术晚会、微课堂、工作坊、微视频等多样形式，生动展示节日民俗、民乐、剪纸动画、中华美食、太极和冰上杂技等。

在南非，约翰内斯堡孔子学院（简称“约堡孔院”）和中国驻南非大使馆文化处联合举办的2021年春节庆典也线上举行。

多米尼克·奈杜目前正在南非旅游部组织的中文班学习汉语。他告诉记者，在约堡孔院学习汉语和中国文化时，他了解到春节是中国最重要的节日之一，家庭成员们团聚在一起，人们带着良好的祝愿迎接新的一年。

春节文化连接四海友谊

近年来，每逢春节，越来越多的国际政要用中文送出新春祝福，世界各地的标志性建筑也陆续点亮“春节红”。春节，这个代表中国文化的节日，正越来越显现出 “国际范”。

巴黎中国文化中心主任佘明远说：“‘欢乐春节’是中国文化在海外传播的重要品牌。经过不懈努力和多年打造，春节在法国已家喻户晓，成为许多法国民众每年翘首以盼的盛事。”

除了开展各式各样的春节活动，法国还发行了牛年生肖纪念邮票。中国驻法国大使卢沙野表示，生肖是中国民俗文化的重要组成部分，海外凡有华人的地方，就有生肖文化。

邮票与生肖完美结合，方寸之间，把中国传统文化带向世界，构建起了中国与世界人民加深了解、增进情谊的桥梁和纽带。

春节是一扇窗，让参与其中的人感受到中国文化的温度，增进了对中国历史和现实的了解。约堡孔院中方院长、约堡大学非洲中国研究中心中方主任彭奕说，无论在线上还是线下，约堡孔院每年的春节庆典都受到本地学生朋友的高度关注，春节文化越来越受到南非人民的喜爱。春节庆典活动增进了两国人民的相互了解和友谊，进一步促进了民心相通。

2021年“欢乐春节”中俄线上音乐会录制现场。莫斯科中国文化中心供图

据不完全统计，目前已有包括美国、加拿大、菲律宾、毛里求斯等在内的近20个国家和地区，把春节定为整体或者所辖部分城市的法定节假日。中国春节正日趋国际化，成为世界共同庆祝的节日。

(责编：张信凤、吴成良)

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