新华社华盛顿2月10日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会主席鲍威尔10日说，美国劳动力市场距离恢复强劲仍有很长的路要走，需要短期政策和长期投资的持续支持，包括保持有耐心且宽松的货币政策立场等。

鲍威尔当天以线上形式出席纽约经济俱乐部活动时表示，劳动力市场长期保持强劲可以带来可观的经济和社会效益，包括提高就业和收入水平、改善和扩大就业机会、弥合经济衰退对个人经济和福祉造成的深层次损害等。

鲍威尔说，新冠疫情冲击美国经济以来，美国总体失业率在急剧上升后相对较快下降，今年1月已降至6.3%。但这一数字大大低估了劳动力市场的恶化情况，包括劳动参与率下降、永久性失业增加、不同种族间经济差距进一步拉大等。同时，随着确诊病例不断攀升，美国劳动力市场改善进程停滞不前。长期失业将削弱生产力，想要扭转局面“可能需要很多年”。

鲍威尔认为，应保持有耐心且宽松的货币政策立场，包括允许通货膨胀率在一段时间内适度高于2%以保证通胀预期稳定在2%的长期目标、继续每月增持1200亿美元美国国债和机构抵押贷款支持证券直至实现充分就业和物价稳定目标等。

美国埃弗科国际战略和投资集团分析师克里希娜·古哈指出，鲍威尔的言论表明，美联储可能会把恢复强劲劳动力市场提到前所未有的重要日程上，同时淡化对过度通胀的担忧。

(责编：张信凤、杨牧)