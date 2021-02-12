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斯里兰卡外交秘书：中国疫苗助力他国抗疫

2021年02月12日09:05 | 来源：新华社
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　　新华社科伦坡2月11日电（记者唐璐）斯里兰卡外交秘书贾亚纳特·科隆巴哥日前接受新华社记者专访时向中国人民致以新春祝福，并称赞中国抗疫取得显著成效，中国疫苗为他国抗疫提供重要助力。

　　科隆巴哥说，中国因疫情曾经有过一段艰难时期，但最终在抗击疫情中取得显著成效。与此同时，中国还向许多国家提供支持，现在中国生产的新冠疫苗正帮助许多国家抗击疫情。

　　科隆巴哥表示，几乎所有斯里兰卡人都受益于中国的抗疫物资，中国正在克服困难，为向斯里兰卡提供疫苗进行准备，此举是“一个伟大的姿态”。

　　“疫情尚未结束，斯里兰卡需要与疫情做斗争，也需要恢复经济。2021年将极富挑战性，我们比任何时候都更需要朋友的支持。”科隆巴哥说。

　　科隆巴哥说，中国是处于世界领先地位的经济体之一，也是斯里兰卡的最大发展伙伴，中国在斯里兰卡的经济发展中一直发挥着关键作用。斯里兰卡期待继续与中国相互支持、携手合作、互利互惠。

　　科隆巴哥表示，海洋是斯里兰卡最大的资源，斯里兰卡希望把本国打造成为印度洋的海上枢纽。他说：“‘一带一路’倡议将为斯里兰卡提供美好前景，海上丝绸之路建设将会助力斯里兰卡与全球供应链建立更紧密的联系。”

(责编：张信凤、杨牧)

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