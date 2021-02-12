本报驻乌克兰记者 谭武军

2021年“欢乐春节”拉脱维亚系列活动近日全面上线。其中，主题为“牛年画牛，新春报福”的绘画手工竞赛活动，因其互动性、参与性、趣味性特点，受到当地网友的广泛关注。

比赛由里加中国文化中心与拉脱维亚“飞笔”画室联合举办，分为绘画、雕塑、手工艺术创作3个单元，主要面向当地儿童和青少年群体。参赛者需线上提交作品照片和记录绘制或制作过程的视频。

在已收到的几十幅参赛作品中，有传统水墨画的牧童放牛，有在桦木板上绘制的水彩牛，有栩栩如生的剪纸牛，有构思巧妙的折纸牛，亦有装饰感强的布艺牛……拉脱维亚朋友们用精巧的技艺、天马行空的想象力，为中国送上来自波罗的海的新春祝福。

“飞笔”画室由拉脱维亚画家叶卡捷琳娜·别利亚耶娃创办，是该国目前唯一从事中国传统书画教育的机构。2009年一次偶然机会，别利亚耶娃接触到中国书法和绘画，其中蕴含的丰富情感和积极向上的精神，深深感染了她。自此，别利亚耶娃爱上了中国传统书画艺术，专门到中国学习相关课程，还给自己取了一个中文名——白凯夏。学成归国后，她又在拉脱维亚帮助更多中国书画爱好者。

去年，里加中国文化中心与“飞笔”画室共同推出中国传统绘画“云端”课堂，内容主要涵盖山水、花鸟等题材。为提升此次比赛的知名度和影响力，别利亚耶娃赛前特意举办了3次“云端”讲座，细心指导参赛选手准备作品。

别利亚耶娃表示，希望这次活动让更多拉脱维亚民众参与体验中国春节文化，了解中国传统风俗，共迎喜庆和健康。

（本报基辅2月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月12日 03 版）

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