人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

王毅分别同埃塞俄比亚副总理兼外长、阿尔及利亚外长通电话

2021年02月12日05:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社北京2月10日电 国务委员兼外长王毅10日同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克通电话。

　　德梅克祝贺中国人民春节快乐，表示埃塞同中国传统友好，两国在经贸、基础设施建设、金融等领域合作密切。埃塞一贯奉行对华友好政策，在涉及中国核心利益问题上坚定支持中方。埃塞感谢中方提供新冠疫苗援助，赞赏中国对埃塞经济和社会建设提供的无私帮助。

　　王毅表示，中方始终重视埃塞在非洲的重要地位和作用，愿看到埃塞在地区和国际事务中发挥更大影响。中方决定向埃塞提供一批新冠疫苗和资金援助，助力埃塞抗击疫情和恢复经济。

　　据新华社北京2月10日电 国务委员兼外长王毅10日同阿尔及利亚外长布卡杜姆通电话。

　　王毅表示，今年是中国恢复联合国合法席位50周年，中国人民永远不会忘记阿方当年为此作出的重要贡献。中方高度重视阿方对疫苗的需求，决定向阿方紧急援助一批疫苗，并为阿采购疫苗提供便利，以解阿方燃眉之急。

　　布卡杜姆祝贺中国人民新春快乐，希望两国关系在牛年里更加脚踏实地、更上层楼。阿方反对一切干涉别国内政的行径，将继续在涉及中国核心利益问题上给予中方有力支持。阿方感谢中方向阿提供疫苗援助，愿从中国采购疫苗，以早日彻底战胜疫情。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月12日 03 版）
(责编：牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部