据新华社北京2月10日电 国务委员兼外长王毅10日同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克通电话。

德梅克祝贺中国人民春节快乐，表示埃塞同中国传统友好，两国在经贸、基础设施建设、金融等领域合作密切。埃塞一贯奉行对华友好政策，在涉及中国核心利益问题上坚定支持中方。埃塞感谢中方提供新冠疫苗援助，赞赏中国对埃塞经济和社会建设提供的无私帮助。

王毅表示，中方始终重视埃塞在非洲的重要地位和作用，愿看到埃塞在地区和国际事务中发挥更大影响。中方决定向埃塞提供一批新冠疫苗和资金援助，助力埃塞抗击疫情和恢复经济。

据新华社北京2月10日电 国务委员兼外长王毅10日同阿尔及利亚外长布卡杜姆通电话。

王毅表示，今年是中国恢复联合国合法席位50周年，中国人民永远不会忘记阿方当年为此作出的重要贡献。中方高度重视阿方对疫苗的需求，决定向阿方紧急援助一批疫苗，并为阿采购疫苗提供便利，以解阿方燃眉之急。

布卡杜姆祝贺中国人民新春快乐，希望两国关系在牛年里更加脚踏实地、更上层楼。阿方反对一切干涉别国内政的行径，将继续在涉及中国核心利益问题上给予中方有力支持。阿方感谢中方向阿提供疫苗援助，愿从中国采购疫苗，以早日彻底战胜疫情。

《 人民日报 》（ 2021年02月12日 03 版）

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