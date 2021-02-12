人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

开辟伊中关系新前景

扎里夫
2021年02月12日05:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　除夕之夜，当中国人民欢度新春之际，伊朗人民在纪念伊斯兰革命的胜利。伊朗因1979年革命而自豪，这场革命植根于伊朗悠久的历史文化，植根于以独立、自由、正义为核心的准则与价值观。

　　今年，我们将迎来与中华人民共和国建交50周年。伊中交往源远流长，两国通过古丝绸之路保持贸易和文化往来。建交半个世纪以来，两国关系取得了实质性发展。两国始于1971年的现代关系，其深度和广度与过去相比不可同日而语。50年来，双边关系稳步发展，各领域合作使伊中成为相互信赖的伙伴。

　　2016年1月，伊中关系提升到全面战略伙伴关系的高度。两国领导人多次强调，无论国际形势如何变化，两国友好关系都不会受到影响。伊中关系经受住了时间考验。特别是在新冠肺炎疫情蔓延的艰难时期，两国关系始终保持稳步发展的态势，两国支持对方采取迅速、有力的举措应对疫情。我们看到，两国在各领域坚定不移地相互支持，取得了丰硕成果。

　　总的来说，伊中两国在政治上都坚持独立自主的外交政策，在经济上追求合作，在国际事务上相互支持。共建“一带一路”是中国发挥全球作用的旗舰倡议，伊朗已积极参与到共建“一带一路”中并希望在其中发挥更大作用。毋庸置疑，伊中关系发展是建立在相互尊重主权和独立、尊重彼此不同的社会制度、合作共赢的基础之上的。这在未来也将成为两国互信与合作的巨大力量源泉。基于伊中双方都理解的这种强烈共识，面对共同的全球挑战，伊中合作空间广阔。

　　伊中建交50年来，世界发生了巨大变化。中国已成为世界经济和国际政治舞台上的重要力量，积极参与全球议程的制定。伊朗崛起成为西亚地区的一支重要力量。伊中比以往更有必要进一步加强双边关系，这为两国在充满挑战的世界中构建新型伙伴关系带来机遇。

　　伊朗不仅有丰富自然资源，还有重要人力资源，人口受教育程度高。相信在两国的共同努力下，双方将建立长期、稳定和现代化的两国关系模式。这也符合中国在西亚地区开展互利合作、友好相处、和平共处外交的新努力。最后，我想指出，尽管在发展进程中机遇与挑战并存，但我们永远不会忘记那些在困难时期支持我们的朋友。

　　（作者为伊朗伊斯兰共和国外交部长）  


　　《 人民日报 》（ 2021年02月12日 03 版）
(责编：牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部