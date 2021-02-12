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感知春节“和”文化的力量（和音）

2021年02月12日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　在全球共同面临疫情挑战、国际形势更趋复杂的当下，春节蕴含的“和”文化更见弥足珍贵的时代价值

　　

　　春节，是世界感知中国“和”文化的重要时节。今年，不少国家举办的春节庆祝活动转移到线上，但辞旧迎新的喜庆祥和、和合美满的浓浓暖意丝毫未减，给正在同疫情斗争的世界各国人民带来慰藉和希望。

　　春节文化早已走出东亚地区，走进更多国家普通民众的生活。日前，法国大型零售商家乐福集团举行迎新春活动，并宣布在全法国250家大型超市长期设立中国食品专柜。在拉脱维亚，一场别出心裁的“牛年画牛”绘画手工竞赛吸引网友踊跃参加，活动组织者表示“希望中国年给全世界带来喜庆和健康”。爱尔兰国家广播电视公司近日直播“欢乐春节”全球启动仪式，一位接受采访的当地观众说，这档节目不仅给疫情中的人们带来欢乐和祝福，也增加了人们战胜疫情的信心。

　　各国人民对春节的亲近感不断上升。这一方面是因为不断发展起来的中国与世界各国的联系日益紧密，另一方面也是因为春节的文化内涵和价值追求，日益激起各国人民更广泛的共鸣。在全球共同面临疫情挑战、国际形势更趋复杂的当下，春节蕴含的“和”文化更见弥足珍贵的时代价值。

　　以和为贵、协和万邦。“和”文化推崇追求和平的国际观，契合当前各国人民对安全稳定的普遍需求。新冠肺炎疫情全球大流行，推动世界百年未有之大变局加速演进。在这个特殊历史时期，文化滋养和历史智慧，有助于人们辨清民心所向、时代大势。中华民族代代相传的“和”文化，从深层次影响着中国与世界打交道的方式。中国始终坚持走和平发展道路，愿意同各国人民共谋和平、共护和平、共享和平。

　　和而不同、和合共生。“和”文化推崇相互包容的社会观，契合当前各国人民对不同文明交流互鉴的普遍需求。地球村时代，借力信息技术搭建的平台，不同文明的“近身接触”时时发生。如今，各国人民更广泛地参与春节庆祝活动，充分表明不同文明完全可以和合共生。只要在相互尊重、求同存异基础上实现和平共处，就能为人类文明发展进步注入动力。

　　万象更新、天人合一。“和”文化推崇呵护生态的宇宙观，契合当前各国人民对绿色发展的普遍需求。人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球。树立起顺应自然、尊重自然的观念，有助于推动世界经济“绿色复苏”。

　　人心和善、和睦相处。“和”文化推崇与人为善的道德观，契合当前各国人民对和谐交往的普遍需求。人们永远不会忘记疫情期间的守望相助、患难见真情。彼此传递“山川异域，风月同天”“岂曰无衣，与子同袍”等暖心话语，展现出各国人民之间的友爱与善意，寄托着“但愿人长久，千里共婵娟”的美好情怀。

　　共同庆祝春节、感受“和”文化，也是搭建心灵交流的桥梁，激发“和”的正能量。人类命运紧密相连，实现对美好生活的向往离不开“和”力量。只有不断促进各国人民加深彼此了解，增强人类命运共同体意识，人类才能不断汇聚团结合作之力，应对全球挑战，共创美好未来。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月12日 03 版）
(责编：牛镛)

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