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务实合作 共谋发展

——专家学者解读习近平主席在中国—中东欧国家领导人峰会上的主旨讲话

2021年02月12日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国—中东欧国家领导人峰会2月9日以视频方式举行，国家主席习近平主持峰会并发表主旨讲话。接受本报记者采访的专家学者表示，中国—中东欧国家合作以务实合作为导向，9年来取得了令人瞩目的成果。习近平主席在主旨讲话中阐述中国—中东欧国家合作原则，就新形势下中国—中东欧国家合作如何发展提出4点建议，为中国—中东欧国家合作擘画宏伟蓝图，中国—中东欧国家合作必将迎来更广阔空间。

　　“有事大家商量着办、让合作方都有收获、在开放包容中共同发展、通过创新不断成长，习近平主席阐述的合作原则，是对9年来中国—中东欧国家合作经验的总结和提升，也是未来深化双方合作的重要指南。”外交学院副院长王帆说，中国—中东欧国家合作遵循各方普遍接受的国际规则，符合市场原则，尊重欧盟标准，体现了开放、包容和透明精神。实践证明，中国和中东欧国家在开放包容中共同发展，以协商合作弥合差异、解决分歧，充分利用各国特色，实现了优势互补。

　　王帆表示，面向未来，坚持开放合作，世界才能走出疫情困境，实现经济复苏，这也是中国—中东欧国家合作的必然方向。未来，中国和中东欧国家将在很多前沿领域开展合作，比如深化海关贸易安全和通关便利化合作，探索开展“智慧海关、智能边境、智享联通”合作试点，将科技创新和贸易联通相结合，创造新的合作增长点。习近平主席倡导的绿色发展、数字经济、电子商务、健康产业等领域合作具有引领性，为国际社会创新经济合作指出了方向，将不断提升中国—中东欧国家合作的生命力、影响力。

　　外交部中国—中东欧国家合作事务特别代表霍玉珍表示，在务实合作中实现互利共赢，是中国—中东欧国家合作历经9年不断发展壮大的独特优势。中国同中东欧国家的各项交流合作从各方发展需求出发，充分尊重各方自主意愿，实现了凝心聚力促合作的目标。

　　霍玉珍说，习近平主席在主旨讲话中提出的4点建议，有助于双方积极推进现有交流合作，努力探索和拓展新的领域和空间，为双方合作注入新活力。长远看，中国—中东欧国家合作潜力巨大，双方发展互补性强，坚持务实合作、互利共赢的初心，不断开拓进取、锐意创新，双方合作一定能够持续取得新成果、产生新价值。

　　“坚持大小国家一律平等，共商共建共享，中国—中东欧国家合作真正惠及每一个参与者，提高了中东欧国家的积极性，这一机制也因此能够行稳致远、成果丰硕。”中国社会科学院欧洲研究所研究员、中东欧研究室主任刘作奎表示，2020年，中国—中东欧国家贸易额首次突破千亿美元，投资合作不断拓展，基础设施建设、互联互通等项目合作取得喜人成果。习近平主席的主旨讲话也启发我们，危机中育新机，中国同中东欧国家以务实合作为导向，一心一意谋发展，定能找到更多合作共赢的机遇。

　　刘作奎表示，习近平主席提出了一系列重要合作倡议，回应了中东欧国家发展关切。中国正在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，超大规模市场潜力将充分释放。中国着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，持续营造市场化、法治化、国际化营商环境，同各国的合作将迎来巨大增量。未来，中国和中东欧国家合作内涵将进一步丰富，必将推动共建“一带一路”高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月12日 03 版）
(责编：牛镛)

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