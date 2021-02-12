2月10日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在2021年春节团拜会上发表讲话，引发海外华侨华人热烈反响。大家认为，习近平总书记讲话鼓舞人心、令人振奋。过去一年，中国各项事业取得新的重大成就，让海外华侨华人倍感自豪。相信在中国共产党的坚强领导下，中国必将取得更大发展成就，朝着中华民族实现伟大复兴的目标迈进。

“我为中国取得的伟大成就感到自豪”

法国中国和平统一促进会会长王加清对习近平总书记在讲话中提到的中国过去一年取得的成就印象深刻。他说，“2020年，中国各项事业取得新的重大成就，充分彰显中国特色社会主义制度的优势，展现出中华民族自强不息的精神。中国的发展成就让海外华侨华人深感骄傲和自豪。”

在巴西华人文化交流协会主席上官建峰看来，过去一年中国各项事业取得新的重大成就，是对中国共产党团结带领人民不断走向胜利的最好诠释，是海内外炎黄子孙的骄傲，也是中华民族伟大复兴势不可挡的充分体现。

“中国率先控制住疫情，如期完成脱贫攻坚任务，全面建成小康社会胜利在望，我为中国取得的伟大成就感到自豪。”韩中文化友好协会会长曲欢表示，“我们海外华侨华人将竭尽所能，推动中韩两国人民之间的交流与友好合作，为实现中华民族伟大复兴作出新贡献。”

已经在埃及生活和工作了数十年的中埃友谊促进会会长黎馨馨说：“习近平总书记的讲话让海外华侨华人倍感温暖。在中国共产党的坚强领导下，中国不断发展进步，中华民族伟大复兴的步伐铿锵。”

埃及中国和平统一促进会会长、埃及华人联谊理事会会长陈建南表示：“习近平总书记的讲话给人以信心和力量。祖（籍）国是海外华侨华人的坚强后盾。我们将立足所在国，努力做好本职工作，为增进埃中友好添砖加瓦。”

“中国一定会取得更大发展成就”

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。海外华侨华人纷纷祝福祖（籍）国的未来更美好。

比利时中国和平统一促进会会长朱海安表示，中国共产党始终致力于为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同，这是顺应民心、有利世界的正义事业。“2021年是中国‘十四五’开局之年，中国共产党将迎来百年华诞，相信中国共产党将团结带领各族人民取得更大成就，为构建人类命运共同体、推动世界和平发展作出更大贡献。”

“作为一名旅俄华侨，我为祖国取得的伟大成就感到自豪！我相信，没有任何力量能够阻挡中华民族伟大复兴的进程。”俄中新丝绸之路文化发展基金会会长、俄罗斯晋商总商会会长高先中表示，他对祖国的发展充满信心，相信在中国共产党坚强领导下，中国人民一定会在实现第一个百年奋斗目标的基础上，继续艰苦奋斗、锐意进取，不断朝着中华民族伟大复兴的目标迈进。

旅居俄罗斯60多年的俄罗斯爱乐乐团团长左贞观表示，习近平总书记的讲话令人振奋。“今年是中国共产党成立100周年，也是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。俄罗斯爱乐乐团正在与俄中友好协会等机构策划音乐晚会等相关庆祝活动。”

法国蔚蓝海岸华人华侨协会会长于曼奇表示，过去一年，中国“十三五”规划圆满收官，如期打赢脱贫攻坚战，共建“一带一路”扎实推进，构建人类命运共同体理念得到国际社会广泛认同。“新的一年里，我们坚信在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国一定会取得更大发展成就。”

“为更加美好的未来而努力奋斗”

日本华人教授会议代表熊达云表示，习近平总书记用孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神激励中国人民为实现中华民族伟大复兴作出更大贡献，令人印象深刻。

旅居美国多年的大地工程美国公司总经理赵朝勋表示：“正如习近平总书记在讲话中所指出的，在中华文化里，牛是勤劳、奉献、奋进、力量的象征。无论身处何方，这些优秀的中华文化都会激励我们为更加美好的未来而努力奋斗。”

高先中表示：“我们旅俄华侨华人对牛年充满了美好向往，牛年带给人们希望。我们将积极促进中俄民间交流，一如既往地助力祖国发展。”

“中国已踏上全面建设社会主义现代化国家新征程，国际影响力进一步提升，海外华侨华人更有底气。”王加清说，“新的一年，广大旅法华侨华人将保持干劲，秉承向上精神，为促进中法友好合作作出积极贡献，为中华民族伟大复兴多作贡献。”

（本报巴黎、里约热内卢、首尔、开罗、布鲁塞尔、莫斯科、东京、华盛顿2月11日电 记者李永群、吴杰、马菲、黄培昭、张朋辉、张光政、刘军国、吴乐珺）

《 人民日报 》（ 2021年02月12日 03 版）

(责编：牛镛)