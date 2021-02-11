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春节是阖家团聚的中国传统节日，能够跟亲朋好友齐聚一堂是海外华人共同的心愿。然而，今年受新冠疫情影响，许多在外同胞响应“非必要、非紧急、不旅行”的倡议留在海外过年。为了让他们和祖国人民一起感受春节的氛围，各驻外使领馆向海外华侨华人和留学生等群体发放“春节包”，传递来自祖国的温暖。

“我们是被祖国宠爱的孩子”

在英留学生收到春节包。受访者供图

近期，“春节包”成为海外华侨华人和留学生等群体讨论的热词。1月份以来，他们纷纷通过在社交媒体晒图、录制“开箱视频”等方式晒出这份来自祖国的温暖。除了口罩、连花清瘟胶囊等防疫物资外，“春节包”内还包含福字、春联、窗花、贺卡，甚至花生糖、瓜子等充满年味的食品。一些留学生表示，开“春节包”有了开盲盒的惊喜感，被祖国“暖到了”。

昆士兰大学访问学者联谊会主席高丹薇说，这次“春节包”的发放恰好赶上布里斯班“封城”，极大地解决了同学们在防护方面的需求。“同学们收到‘春节包’都很兴奋，许多人在朋友圈里晒图，表达对祖国在春节之前送来这样一份特殊礼物的感激之情。还有志愿者将自己参与发放‘春节包’的经历发到朋友圈，言语之间尽显自豪。” 高丹薇说道。

英国考文垂大学的中国学联负责人孟泽元就亲身参与了“春节包”的发放。“我的外国室友问我，是每个中国留学生都有吗，我回答是的，他表示震惊并委婉提出是否自己也可以领取，”孟泽元说，“身处海外，我们最强有力的支持来自于‘我是中国人’。正因为我是中国人，我可以自豪地手持中国护照，在领取物资时签下自己中文名，也正因为我是中国人，虽远在他乡，却时刻体会到来自祖国的温暖和关怀。”

万晶晶是昆士兰大学公派生联谊会主席，她也参与了 “春节包”的发放。“我特别喜欢‘春节包’这个名字。可能是想家了，看到春节这两个字就特别亲切。”为了让同学们更能感受到春节的氛围，万晶晶说，她和伙伴在发放“春节包”时，都会说一句“新年快乐”，有个来自广东的志愿者还会用广东话说“恭喜发财”。

澳大利亚大华联会会长梁骁说：“驻珀斯总领馆为海外华侨华人及留学生相继发放的‘健康包’‘春节包’，让我深深感到了拳拳中国心和浓浓的中华情。”

墨西哥国立自治大学孔子学院的老师李智宇说，“春节包”表达了祖国对赴外工作儿女小小的关爱，让我们在异国他乡感受到了大大的温暖。

在莫斯科国立大学语文系就读的博士二年级学生马靓旸说：“‘春节包’中最让我惊喜的是那一盒巧克力糖果。在家过年时长辈会买一些糖果放在家里，等小辈去串门的时候吃。这个时候突然更加深刻地意识到了为什么称呼祖国为‘母亲’，我们都是被祖国宠爱的孩子！”

“强大的祖国永远是海外侨胞坚强的后盾”

中国驻墨西哥使馆向在墨中国公民发放“春节包”。 驻墨西哥使馆供图

陈晓（化名）是莫斯科鲍曼国立技术大学的一名学生。尽管一直注意佩戴口罩和消毒，陈晓还是在2020年年末的时候在俄感染了新冠病毒。

“当检测结果显示为阳性后，我上报了学生会。使馆在第一时间送来药品，并且专门叮嘱我按时服药、少熬夜。正是靠着这些药品我才能很快康复，”陈晓说，“疫情期间，驻俄使馆多次发放‘健康包’，每次的口罩数量都很多。靠着这些口罩我度过了整个2020年。这次‘春节包’里的口罩让我继续感受到了祖国的温暖——孩子，不要怕，口罩管够！”

“无论走到哪里，祖国在你身后。”这不只是一句宣传口号，更是中国政府对人民的一句庄严承诺。疫情之下，祖国永远牵挂着海外同胞的安危。

61岁湖北籍侨胞纪友虹和她患病的女儿在南非遭遇了严重的生活困难。纪友虹在南非约翰内斯堡以打工谋生，由于将患病的女儿带在身边照看，生活很拮据。疫情期间，她失去了工作，无力承担生活和给女儿治病的支出，无奈之下只能选择回国，然而，价格飞涨的机票令她有些却步。

危难之际，中国驻南非使馆及时伸出援手，与各方协调后在不到一个月的时间里就让这对母女顺利登上了回国航班。回国后，纪友虹向中国驻南非大使馆发去感谢信，信中说“强大的祖国永远是海外侨胞坚强的后盾”。

纪友虹母女的故事是中国外交践行“外交为民”宗旨的缩影。疫情当前，为了让海外同胞安全过年、安心过年，各驻外使领馆也针对性地推出了多项保障措施。

中国驻俄使馆教育处曹士海公参介绍说，除继续多渠道高密度发布防疫提醒，定期发放防疫物资和举办每周一次的线上接待日活动外，中国驻俄使馆还定期推送远程心理咨询平台，密切关注留学人员心理状态，对出现状况的学生及时进行干预疏导。与此同时，使馆还加强与俄教育主管部门、高校的沟通联系，全力维护留学人员的权益，帮助大家解决困难和问题。

中国驻澳大利亚使领馆也通过发放“健康包”、发布各类健康安全提醒以及视频交流等方式了解侨胞及留学生抗疫生活情况，鼓励大家守望相助，共渡难关。

中国驻南非使领馆在全南境内设立16家抗疫物资发放点，已先后向旅南侨胞免费提供口罩40万只，连花清瘟胶囊近2万盒，其他各类抗疫物资和捐款约10万兰特。

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南非比勒陀利亚福建同乡会会长何明说，在新春佳节来临之际，收到使馆发放的“春节包”，这里装满了祖国对海外侨胞的惦念和关怀，跨越万里而来的祝福让人倍感亲切，增强了大家战胜疫情的信心。

“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。”在这个特殊的春节，虽然身在异国他乡，但过年的仪式感不能少。

万晶晶所在的学联正在向昆士兰大学学生会申请，希望办一场年夜饭活动。

马靓旸选择一边看春晚，一边包饺子。尽管只能以简单的方式独自度过春节，但来自祖国“春节包”却带给了一份特别的感动。

陈晓打算只邀请两三位好友，简单做几个拿手菜。“相比往年，今年的春节肯定会少了团聚的热闹和家人的陪伴，但我们会一起观看使馆为留学生组织的线上春节联欢会。对留俄学子来说，再没有什么能比这更温暖人心的了。”

(责编：杨牧、刘慧)