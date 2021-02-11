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中国通过世界粮食计划署向埃塞俄比亚提供援助

2021年02月11日06:19 | 来源：新华社
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新华社亚的斯亚贝巴2月10日电（记者汪平）中国驻埃塞俄比亚大使馆10日代表中国政府向联合国世界粮食计划署埃塞俄比亚办事处捐赠200万美元，用于购买粮食帮助受武装冲突、干旱等影响的埃塞俄比亚索马里州民众缓解所面临的生活困难。

据悉，这笔赠款将被用于购买4000吨玉米，可为当地约26.8万名难民提供足够口粮度过当前危机。

中国驻埃塞俄比亚大使赵志远、世界粮食计划署埃塞俄比亚办事处副主任保罗·特恩布尔等出席捐赠仪式。

赵志远说，2015年以来，中国已累计向世界粮食计划署埃塞俄比亚办事处提供价值1600万美元的各类援助，包括本次捐赠的200万美元。

赵志远表示，中国是埃塞俄比亚发展的主要伙伴，也是世界粮食计划署的坚定支持者，中方会继续保持与埃塞俄比亚政府、世界粮食计划署以及其他国际组织的良好合作关系，为促进埃塞俄比亚的长足发展和提高人民生活水平共同努力。

特恩布尔感谢中国政府过去几年来的慷慨捐助，以及在当前的关键时刻帮助该组织为埃塞俄比亚难民提供生存所必需的食物。

(责编：郝江震、白宇)

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