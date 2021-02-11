新华社北京2月10日电 2021年2月10日，国务委员兼外长王毅同阿尔及利亚外长布卡杜姆通电话。

王毅表示，今年是中国恢复联合国合法席位50周年，中国人民永远不会忘记阿方当年为此作出的重要贡献。当前，世界正面临百年未有之大变局，中阿双方比以往任何时候更需要巩固和弘扬传统友谊，共同应对各种风险和挑战。中方将一如既往支持阿走符合自身国情的发展道路，坚决反对任何外部势力干涉阿内政。

王毅说，中阿务实合作领域广、成果实，堪称发展中国家合作的典范。双方成功实施一大批标志性合作项目，为阿经济社会发展发挥了重要作用。双方应继续携手共建“一带一路”，推动各领域交流与合作，进一步充实中阿全面战略伙伴关系内涵。中方高度重视阿方对疫苗的需求，决定向阿方紧急援助一批疫苗，并为阿采购疫苗提供便利，以解阿方燃眉之急。

布卡杜姆祝贺中国人民新春快乐，希望两国关系在牛年里更加脚踏实地、更上层楼。布表示，阿尔及利亚非常珍视阿中友好合作关系，阿人民也不会忘记中国坚定支持我们争取民族独立和解放的正义斗争。阿方反对一切干涉别国内政的行径，将继续在涉及中国核心利益问题上给予中方有力支持。阿方愿同中方共建“一带一路”，深化各领域务实合作。阿方感谢中方向阿提供疫苗援助，愿从中国采购疫苗，以早日彻底战胜疫情。

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