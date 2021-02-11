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王毅同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克通电话

2021年02月11日05:49 | 来源：新华社
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新华社北京2月10日电 2021年2月10日，国务委员兼外长王毅同埃塞俄比亚副总理兼外长德梅克通电话。

德梅克祝贺中国人民春节快乐，表示埃塞同中国传统友好，两国在经贸、基础设施建设、金融等领域合作密切。埃塞一贯奉行对华友好政策，在涉及中国核心利益问题上坚定支持中方。埃塞感谢中方提供新冠疫苗援助，赞赏中国对埃塞经济和社会建设提供的无私帮助。德梅克还介绍了埃塞国内形势最新进展。

王毅表示，中国和埃塞的友谊经受住了国际风云变幻的考验，两国互利合作成果丰硕，对中非合作具有重要示范意义。中方始终重视埃塞在非洲的重要地位和作用，愿看到埃塞在地区和国际事务中发挥更大影响。中国希望并相信埃塞在涉及中国核心利益问题上继续坚定支持中方。中方决定向埃塞提供一批新冠疫苗和资金援助，助力埃塞抗击疫情和恢复经济。

王毅表示，中方衷心希望埃塞保持和平稳定，期待提格雷州早日恢复正常生产生活、开展包容性对话、维护国家团结。中国将提供一批紧急粮援，以缓解提格雷州民众的困难。

双方还就非洲之角热点问题交换了意见。

(责编：郝江震、白宇)

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