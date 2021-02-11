本报记者 任 彦 于 洋 韩 硕 叶 琦

中国—中东欧国家领导人峰会2月9日以视频方式举行，国家主席习近平主持峰会并发表主旨讲话。此次峰会是中国今年首场主场外交，是中国—中东欧国家合作机制建立以来举行的最高级别领导人会晤，也是在全球共同抗击新冠肺炎疫情背景下举行的重要国际多边活动，备受瞩目。接受本报记者采访的中东欧国家各界人士认为，习近平主席同与会的中东欧各国领导人共商中国—中东欧国家合作发展大计，为新形势下的中国—中东欧国家合作凝聚了新共识、提供了新动力。

“习近平主席提出的建议让我们倍感振奋”

“今天，我们比以往任何时候都更需要以多边合作应对全球挑战。”希腊前总理齐普拉斯表示，此时举行中国—中东欧国家领导人峰会非常重要，有利于为抗击新冠肺炎疫情、促进经济复苏和应对气候变化等作出贡献。

匈牙利工人党主席蒂尔默·久洛表示，正如习近平主席所指出的，“17+1大于18”，中东欧国家和中国的合作为双方带来实实在在的利益，增进人民福祉。此次峰会可谓恰逢其时，将为中东欧国家和中国在后疫情时代合作指明方向，开辟更广阔合作空间。

塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席日瓦丁·约万诺维奇表示，在抗击新冠肺炎疫情的特殊时期，中国与中东欧国家风雨同舟、共克时艰，“此次峰会对于团结协作战胜疫情具有重要战略意义”。

阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任马塞拉·穆萨贝留表示：“习近平主席提出的建议让我们倍感振奋。阿尔巴尼亚珍惜并希望在中国—中东欧国家合作机制和共建‘一带一路’框架内与中国进行更深入合作。”

希腊中国问题学者乔治·佐戈普洛斯说，抗击新冠肺炎疫情是欧洲国家当前面临的紧迫任务，此时举行中国—中东欧国家领导人峰会有助于中东欧国家早日战胜疫情。

匈牙利ATV电视台总经理科瓦奇·陶马什认为，此次峰会是中国—中东欧国家合作历史上的一个里程碑，对于有效抗击新冠肺炎疫情和快速恢复经济有重要作用。

“中国—中东欧国家合作充满希望”

“同9年前相比，中国同中东欧国家贸易额增长近85%，其中中方进口增幅高出出口增幅22个百分点，双向旅游交流人数增长近4倍”“中方计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品”“争取实现未来5年中国从中东欧国家的农产品进口额翻番，双方农业贸易额增长50%”……对习近平主席在主旨讲话中提到的这些数据，波兰前副总理兼财政部长科沃德科印象深刻：“中国—中东欧国家合作充满希望”。

“与中国的合作，不仅为当地引入了投资，创造了大量就业机会，还让比雷埃夫斯港成为欧洲最重要的港口之一，这就是希腊积极参与中国—中东欧国家合作和共建‘一带一路’合作的原因。”齐普拉斯说，“如期完成欧中投资协定谈判、签署欧中地理标志协定，打造欧中绿色合作、数字合作伙伴关系，欧中务实合作取得积极进展，希腊可以在欧中关系中扮演重要角色。”

波兰《论坛报》主编加齐诺夫斯基说，中东欧国家与中国的贸易额快速增长，“一带一路”项目在中东欧国家纷纷落地，有效带动了欧中各领域务实合作。相信中东欧各国将与中国一道，进一步维护多边主义，推动自由贸易，深化欧中互利合作，建设开放型世界经济。中东欧国家和中国携手抗疫，积极合作推动复工复产，共同致力于推动世界经济复苏。双方合作将成为推动构建人类命运共同体的典范。

波兰哈特兰斯物流公司首席执行官菲利普·格泽拉克说，疫情防控期间，中欧班列发车次数屡创新高，已成为中东欧国家商品和企业原材料的重要运输线。习近平主席表示要深化海关贸易安全和通关便利化合作，这将进一步推进中东欧国家跨境电商和物流业的发展。“随着中国扩大进口中东欧国家商品，中欧班列将在中东欧国家与中国的贸易往来中发挥日益重要的作用。”

“习近平主席在主旨讲话中建议聚焦互联互通，畅通联动发展的合作动脉，这正是包括希腊在内的中东欧国家的迫切愿望。”希腊主流媒体《每日报》财经记者乔治·佐治科普洛斯说，这次峰会达成的成果有助于提升巴尔干地区的互联互通水平，为该地区经济复苏和可持续发展注入动能。

“为世界经济回暖提供新动力”

斯洛伐克新话语俱乐部成员莫拉夫奇克对习近平主席强调的“我们坚持相互尊重，合作不附带政治条件，坚持大小国家一律平等，共商共建共享”印象深刻。他说，中国在合作中坚持的友好、平等、互利原则，有助于推动中东欧国家与中国加深互信，在更多领域开展合作。

希腊地缘政治学专家康斯坦丁诺斯·格里瓦斯表示：“中国和中东欧国家合作照顾彼此关切，从各国实际出发制定规划、确定项目，互相学习、取长补短，每一个国家都受到尊重，也在这样的合作中受益。”

保加利亚—中国工业发展商会主席德西斯拉娃·东切娃认为，“中国—中东欧国家合作和共建‘一带一路’为欧中关系发展带来积极助力。如今，中国已成为欧盟最大的贸易伙伴，刚刚完成的欧中投资协定谈判也将为双方在经贸领域的合作带来更多机会。”

“去年中国成为全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家，经合组织预计今年中国对世界经济增长的贡献率将超过1/3，与中国合作将对中东欧国家经济复苏起到巨大推动作用。”佐戈普洛斯说，“中国—中东欧国家合作有利于捍卫多边主义，维护自由贸易，为世界经济回暖提供新动力。”

捷克科学院全球化研究中心主任马雷克·赫鲁贝克说：“中东欧国家与中国合作已经成为欧中经贸合作的新增长点和亮点之一。后疫情时代，双方合作将为地区乃至世界经济的复苏发挥重要作用。”

（本报布鲁塞尔、华沙、罗马2月10日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月11日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)