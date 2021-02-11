新华社北京2月10日电 2月9日，国家主席习近平夫人彭丽媛亲切致信德国伯乐高级文理中学师生，勉励他们为增进中德人民友谊作出新贡献。

彭丽媛表示，我认真看了学校中文合唱团四名同学演唱中国歌曲《疫情过后》的视频，同学们唱出了支持各国人民早日战胜新冠肺炎疫情的美好愿望。一年前，同学们曾以歌曲《让世界充满爱》支持中国抗疫，传递了对中国人民的友好情谊。目前，疫情仍在全球肆虐，我十分牵挂同学们的健康，希望你们和家人做好自我防护。我相信，冰雪终将消融，春天正在路上。各国人民携手努力，必将战胜疫情。欢迎你们疫情过后再来中国交流学习，增进中德人民特别是青年一代的友谊。

伯乐高级文理中学位于德国北威州埃森市，是德国最古老的12所公立中学之一，自1994年起开设汉语课程，近年来多次组织师生来华交流学习。2014年3月，彭丽媛陪同习近平主席对德国进行国事访问期间，曾参观该校并旁听中文课。2016年10月，彭丽媛在北京亲切会见来华游学的该校师生。

《 人民日报 》（ 2021年02月11日 03 版）

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