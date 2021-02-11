人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“我们在前进道路上携手并肩”

——访塞尔维亚总统武契奇

本报驻意大利记者 韩 硕
2021年02月11日05:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“塞尔维亚感谢习近平主席和中国政府为促进塞中合作所做的一切努力。” 塞尔维亚总统武契奇日前接受本报记者专访时表示，中国—中东欧国家合作生命力旺盛，共建“一带一路”收获高质量成果，塞尔维亚经济社会发展也取得了喜人成绩。

　　近年来，中国和塞尔维亚在共建“一带一路”以及中国—中东欧国家合作框架内的合作成果丰硕，武契奇用“极其满意”来形容收获。

　　塞尔维亚疫情防控取得成果。武契奇认为，这归功于“患难见真情”的中国。“没有中国的协助，我们无法取得这样的成绩。当第一波疫情在欧洲肆虐时，中国派遣抗疫医疗专家组赴塞，帮助塞尔维亚建立最先进的病毒检测实验室。如今，我们又获得了中国研发的新冠疫苗。中国朋友挽救了塞尔维亚成千上万人的生命，这份感激我们永远不会忘记。”

　　武契奇说，塞中友好合作对两国有益，两国人民受益匪浅。“塞中贸易额连年增长，两国合作规模越来越大。以河北钢铁集团和紫金矿业为代表的中国企业，不仅为塞尔维亚提供了大量就业岗位，更为拉动塞尔维亚经济发展贡献了力量。如今，这些企业已跻身塞尔维亚最大的出口企业之列。两国铁路、公路建设合作也正在全力推进。”

　　“我们在前进道路上携手并肩，将为塞中人民带来最美好的果实。”武契奇对两国未来合作充满信心，“希望我们的合作从基础设施、通信网络等建设拓展到更多领域，推动塞中两国实现互利共赢，推动中国—中东欧国家合作取得更大发展。”

　　武契奇认为，促进贸易和投资自由化便利化，推动构建开放型世界经济，是走出当前危机的重要方式。“塞尔维亚将同中国一道，致力于维护和践行多边主义。我相信，塞尔维亚将在这一进程中实现更大发展与繁荣。”

　　（本报罗马2月10日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年02月11日 03 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部