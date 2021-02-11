本报驻意大利记者 韩 硕

“塞尔维亚感谢习近平主席和中国政府为促进塞中合作所做的一切努力。” 塞尔维亚总统武契奇日前接受本报记者专访时表示，中国—中东欧国家合作生命力旺盛，共建“一带一路”收获高质量成果，塞尔维亚经济社会发展也取得了喜人成绩。

近年来，中国和塞尔维亚在共建“一带一路”以及中国—中东欧国家合作框架内的合作成果丰硕，武契奇用“极其满意”来形容收获。

塞尔维亚疫情防控取得成果。武契奇认为，这归功于“患难见真情”的中国。“没有中国的协助，我们无法取得这样的成绩。当第一波疫情在欧洲肆虐时，中国派遣抗疫医疗专家组赴塞，帮助塞尔维亚建立最先进的病毒检测实验室。如今，我们又获得了中国研发的新冠疫苗。中国朋友挽救了塞尔维亚成千上万人的生命，这份感激我们永远不会忘记。”

武契奇说，塞中友好合作对两国有益，两国人民受益匪浅。“塞中贸易额连年增长，两国合作规模越来越大。以河北钢铁集团和紫金矿业为代表的中国企业，不仅为塞尔维亚提供了大量就业岗位，更为拉动塞尔维亚经济发展贡献了力量。如今，这些企业已跻身塞尔维亚最大的出口企业之列。两国铁路、公路建设合作也正在全力推进。”

“我们在前进道路上携手并肩，将为塞中人民带来最美好的果实。”武契奇对两国未来合作充满信心，“希望我们的合作从基础设施、通信网络等建设拓展到更多领域，推动塞中两国实现互利共赢，推动中国—中东欧国家合作取得更大发展。”

武契奇认为，促进贸易和投资自由化便利化，推动构建开放型世界经济，是走出当前危机的重要方式。“塞尔维亚将同中国一道，致力于维护和践行多边主义。我相信，塞尔维亚将在这一进程中实现更大发展与繁荣。”

（本报罗马2月10日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月11日 03 版）

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