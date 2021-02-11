本报驻巴基斯坦记者 丁雪真

近日，巴基斯坦萨希瓦尔燃煤电站的工程师穆尼卜获得了中国驻巴基斯坦大使馆颁发的“中巴经济走廊项目优秀巴方员工”奖。他说：“这让我有了沉甸甸的责任感，激励我继续认真工作。”

穆尼卜工作的萨希瓦尔燃煤电站，由中国华能山东发电有限公司和中国山东如意集团共同投资建设，是中巴经济走廊框架下首个建成投产的重大能源项目。自2017年投产以来，电站填补了巴基斯坦1/4以上的电力缺口，在巴国家电力供应系统中占有重要地位。截至去年底，电站累计安全生产1303天，年发电量达65.42亿千瓦时，贡献了巴基斯坦电网日均负荷近10%的用电量。

穆尼卜是最早一批进入电站工作的巴基斯坦大学生。2015年大学毕业后，穆尼卜以优异成绩应聘成为电站运行部脱硫除尘专业培训生，并被公司派往中国华能德州电厂进行为期9个月的专业技术培训。

“现代化的系统设备，先进的技术理念，环保高效的生产流程……中国电厂的高效运营让我大开眼界，也坚定了我的信心。”穆尼卜对那段培训经历印象深刻，“我们不仅在课堂上学习技术原理，还在不同岗位上跟着师傅上手操作。培训中学到的技术为我后来工作打下了牢固基础。”

电站投入运营后，穆尼卜正式成为一名脱硫除尘助理工程师。每天早晨，他准时到岗，查看脱硫除尘系统运行情况，及时排除故障。由于工作表现优秀，2019年，穆尼卜担任了电站运行主值班工程师。“电站工作让我迅速成长，每个岗位都很锻炼人。工作带给我满满的获得感，我想一直在电站好好干下去。”穆尼卜说。

疫情防控期间，电站实行全封闭管理。面对人手短缺，穆尼卜主动留守岗位。“特殊时期，保障电站稳定运行非常重要，医院的运转和工厂的复工复产都离不开电力供应。”穆尼卜说，“中国同事身在异国他乡，与我们一起坚守岗位，更加不易。我们都希望共同努力，传递战胜疫情的力量与信心。”

穆尼卜说，近年来，随着中巴经济走廊建设不断推进，巴基斯坦各领域快速发展，用电需求不断增加，做好供电保障工作意义重大。“电站为改善当地民生发挥着重要作用，也让我有机会在平凡岗位上作出成绩，为巴基斯坦建设和发展贡献一份力量。”

（本报伊斯兰堡2月10日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月11日 03 版）

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