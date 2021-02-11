新华社雅加达2月10日电（记者叶平凡）印度尼西亚国家运输安全委员会10日在首都雅加达发布三佛齐航空客机失事初步调查报告，自动油门故障可能是飞机失控坠海的原因。

报告显示，客机坠海前，左引擎油门杆在自动驾驶仪运行时自行向后移动，从而减少了该引擎的动力输出。事故调查委员会负责人苏尔詹托·贾约诺说，左边油门杆向后移动得太远，而右边油门杆没有动，它似乎被卡住了，但尚不确定是哪边出了故障。

报告说，上述结论是基于从海底打捞出的失事客机飞行数据记录仪中读取的数据以及机场空中交通管制的数据。飞机上另一个重要飞行记录设备驾驶舱话音记录仪目前仍在打捞中。

调查人员表示，客机失事前曾有两次维修记录，2020年12月25日报告空速指示器故障，于2021年1月4日更换；2021年1月3日报告自动油门故障，于2021年1月5日修复。

另据印尼媒体报道，失事客机2020年因疫情停运近9个月，当年12月恢复商业飞行前曾接受过检查。

今年1月9日，印尼三佛齐航空公司一架波音737-500客机失事，坠毁在雅加达千岛群岛区域海域，机上62人全部罹难。

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