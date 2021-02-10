人民网北京2月10日电 据外交部网站消息，2月10日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。

实录如下：

《北京青年报》记者：据路透社报道，2月9日，加拿大安全情报局局长维格诺特称，中国威胁加国家安全和主权，以隐秘方式威胁加公民。中方对此有何评论？

汪文斌：加方有关言论毫无事实根据，中方对此坚决反对。中国始终坚持走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略，致力于推动构建人类命运共同体。中国一贯奉行不干涉内政原则，更不会干那种根据别国旨意，肆意抓捕第三国公民的事情。我们敦促加方一些政客摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止对中国的无端抹黑攻击，停止散布危言耸听的言论，多做有利于中加关系的事，多做有利于增进中加互信的事。

新华社记者：昨天，中国—中东欧国家领导人峰会在北京以视频方式举行。在全球共同抗击新冠肺炎疫情的背景下，中国和中东欧国家举行此次领导人峰会有何特殊意义？

汪文斌：昨天，中国—中东欧国家领导人峰会已经成功举行。习近平主席主持峰会并发表主旨讲话，同与会的中东欧各国领导人以视频方式共商中国—中东欧国家合作发展大计。

此次峰会是中国今年首场主场外交，是中国—中东欧国家合作机制建立以来举行的最高级别领导人会晤，也是在全球共同抗击新冠肺炎疫情背景下举行的重要国际多边活动，为新形势下的中国—中东欧国家合作凝聚了新共识、提供了新动力，备受瞩目、成果丰硕、影响深远。

习近平主席在峰会上精辟总结了中国—中东欧国家合作原则：一是有事大家商量着办，二是让合作方都有收获，三是在开放包容中共同发展，四是通过创新不断成长。习主席还指出，17+1大于18，开放创造机遇、包容成就多元，得到与会各方的积极响应。与会各国领导人纷纷表示，互利共赢是双方合作取得成功的关键，应在未来继续坚持和弘扬，并为推动跨区域合作、促进地区发展发挥更大的作用。

在习近平主席推动下，各国领导人共同确定了团结抗疫、务实合作、互联互通、绿色创新四大合作重点，通过了《2021年中国—中东欧国家合作北京活动计划》，为下阶段合作明确了方向、规划了路径。习主席还提出一系列重要倡议和举措。包括中方愿同中东欧国家开展疫苗合作；计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品；以2021年“中国—中东欧国家合作绿色发展和环境保护年”为契机，深化绿色经济、清洁能源等领域交流合作；争取未来5年中国从中东欧国家的农产品进口额翻番，双方农业贸易额增长50%等。峰会达成的务实合作文件近90份，创历史之最，总价值近130亿美元。协议涉及交通和能源基础设施、金融、投资、农业、电子商务、检验检疫、旅游、教育、科技、文化、体育、环保等领域。上述成果直接惠及当地民众，也使各方获得感进一步提高，充分体现了中国—中东欧国家合作的务实属性和广阔前景。

中方相信，以此次峰会为新的起点，在各方共同努力下，中国—中东欧国家合作必将迎来更加美好的明天。

印度广播公司记者：印度和中国昨天就安理会问题举行了磋商。你能否介绍相关情况？双方是否在会上讨论了印度寻求安理会常任理事国席位的问题？

汪文斌：正如你刚才提到的，昨天中国和印度两国的外交部官员举行了联合国安理会事务磋商，双方就维护多边主义、联合国维和行动、反恐等议题交换了看法。

关于你提到的安理会改革有关的问题，我愿重申中方有关原则立场。中国支持安理会改革，认为改革应增强安理会权威和效力，增加发展中国家的代表性和发言权，让更多中小国家有机会参与安理会决策，并通过广泛民主协商，寻求兼顾各方利益和关切的“一揽子”解决方案。

法新社记者：美国国务院称，美方会就中国—世卫组织新冠溯源研究联合专家组在华期间的有关发现进行独立研究，并在美情报机构分析后才会得出自己的判断。你对此有何评论？

汪文斌：昨天，中国—世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组举行新闻发布会，相信你也关注到有关消息。双方专家在发布会上详细介绍了此次合作溯源的成果，对我们进一步认识新冠病毒、更好抗击疫情、防范未来风险提供了重要线索，也为下步全球科学溯源奠定了重要基础。

正如中方专家组组长梁万年教授在会上指出的，这次溯源合作是世卫组织召集的新冠病毒全球溯源研究中国部分。随着事实证据的不断积累和科学假设的不断发展，溯源工作也将在地域上发生变化。我们希望有关国家同样秉持科学态度，积极开展全球病毒溯源，分享交流研究成果，共同为保护各国人民的生命安全和健康作出积极努力。

病毒溯源是一个复杂的科学问题，涉及多国多地，应由全球科学家合作开展有关工作。中国政府为这次世卫专家来华进行全球溯源科研合作提供了大力支持协助，世卫方面及国际专家对此给予积极评价。中方将继续坚持开放、透明的态度，同世卫组织就全球病毒溯源保持密切沟通合作。

同时我也要指出，有不少线索、报道和研究表明，疫情早在2019年下半年就已在世界多地多点出现，其中就有关于新冠病毒在美国出现的时间可能早于美国官方报告首例新冠肺炎确诊病例时间的报道。希望美方也像中方一样秉持开放、透明态度，能够邀请世卫组织专家去美国开展溯源研究。

法新社记者：如果有必要的话，今后中国是否邀请世卫组织国际专家组再次赴华进行病毒溯源研究？

汪文斌：病毒溯源是一个复杂的科学问题，涉及多国多地，应由全球科学家合作开展有关工作。中方始终坚持开放、透明的态度，同世卫组织就全球病毒溯源保持密切沟通合作。这次世卫专家来华是全球溯源科研合作的一部分。国际媒体有越来越多关于病毒和疫情2019年下半年就已在世界多地多点出现的报道，反映出对其他国家和地区进行类似考察的必要性和紧迫性。我们希望有关各方像中方一样，在溯源问题上采取积极、科学和合作的态度，邀请世卫组织专家开展溯源研究，为国际抗疫合作和构建人类卫生健康共同体作出自己的贡献。

路透社记者：美方还称，在病毒溯源问题上，美方派出自己的专家团队赴华进行研究也是非常必要的。中方是否会同意？

汪文斌：我刚才已经介绍了中方在病毒溯源全球科研合作问题上的立场。

我们希望美方也能够像中方一样，在这个问题上采取公开、透明、科学、合作的态度，能够邀请世卫组织专家到美国去开展溯源的科学研究。

路透社记者：根据法国国防部的消息，两艘法国舰艇近期在南海开展了“自由航行”任务。中方有何评论？

汪文斌：昨天我已经回答了有关问题。我愿再次强调，南海的航行与飞越自由不存在任何问题。中国一贯尊重各国依据国际法在南海享有的航行与飞越自由，但反对任何国家以“航行自由”为名，危害中方主权和安全，破坏地区和平安宁。

法新社记者：缅甸国内有传言称，中国向缅方提供了一些设备，还派出了信息技术专家。你能否证实？

汪文斌：我没有听说你说的消息。

我可以告诉你的是，作为缅甸的友好邻邦，中方关注缅甸当前的局势，希望缅甸各方从国家发展稳定大局出发，在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。

此前在缅甸问题上也有关于中方的的不实消息和谣言，请大家不要轻信有关说法。

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根据2021年春节假期放假安排，外交部例行记者会将从明天到2月17日休会，18日恢复正常。休会期间，外交部发言人办公室将会通过传真、邮件、微信等方式继续接受中外记者的提问。

这里我要告诉大家一个好消息：“外交部发言人办公室”新媒体“大家庭”再添新成员，“发办”微信视频号今天正式开通。欢迎广大网友继续通过“发办”新媒体账号群和中国外交携手同行！

后天就是中国农历辛丑年新春佳节。我代表外交部新闻司的同事们，感谢各位中外记者朋友过去一年为报道中国和中国外交付出的辛劳。祝大家在新的一年能够收获更加丰硕的成果！我们也感谢长期以来一直关心、支持中国外交的各界朋友。期待新的一年能够继续得到大家的关心、支持和帮助！我们还要特别祝福身在境外的同胞们度过一个欢乐祥和的新春佳节！

在这里给大家拜年了！祝大家身体健康、工作顺利、阖家幸福、牛年吉祥！

会后有记者问及：据报道，中印两军2月10日在班公湖地区开始组织脱离接触，请问中方能否证实？

汪文斌：根据中印两国外长莫斯科会晤和双方第九轮军长级会谈达成的共识，中印两军一线部队于2月10日开始在班公湖地区同步有计划组织脱离接触。希望印方与中方相向而行，严格落实双方达成的共识，确保脱离接触进程顺利实施。

近期，巴西国内较为关注中国企业疫苗原液对巴出口问题，中方能否介绍目前进展？

汪文斌：中国和巴西是全面战略伙伴。新冠肺炎疫情发生以来，两国抗疫领域合作良好，两国有关企业和机构联合开展新冠疫苗Ⅲ期临床试验进展顺利。

疫苗是战胜疫情、挽救生命的重要手段，中方已向巴方交付多批疫苗成品及原液，为巴国内抗疫发挥了重要作用。中方愿继续深化同巴方的疫苗合作，同巴西人民一道，携手早日彻底战胜疫情。

(责编：张信凤、常红)