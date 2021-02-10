人民网布鲁塞尔2月10日电 （记者任彦）2月9日晚6时，马耳他中国文化中心举办“欢乐春节”线上联欢会，融合文艺演出、知识竞答、互动体验，让新春祝福和欢声笑语在云端与马耳他民众欢喜相约。

威风凛凛的中国龙在马耳他武术爱好者手中一跃而起，乘着“牛”转乾坤的气势为节目火爆开场；《过年》剪纸动画搭配陈牧廷小朋友的精彩春节习俗解说，活泼生动、浅显易懂；文化中心汉语班学员莉娅·布利法与清华老年合唱团对唱《少年》重燃每个人对生活的激情与希望；《我爱中国味》将中国旅游及美食视频与文化中心汉语班学员艾米丽·卡莱亚的在线教授珍珠奶茶制作方法完美结合，美味溢屏而出；王战军太极泰兴分会的叶璇教练携弟子们为马耳他友人送来祝福；重庆歌唱家卢望送上一曲《我的太阳》中意双语、余音绕梁；重庆书法家毛锡雄献上新春对联，祝福牛年；中国文化和旅游部提供的《冰上高跷》和《金箍棒》将联欢会推向高潮。

据文化中心主任杨晓龙介绍，为了呈现一场热闹有趣兼具艺术才情的跨文化交流贺岁大戏，马耳他中国文化中心提前部署，将“轻松参与、热闹互动”定为本次活动的主要基调，整合中国文化和旅游部“欢乐春节”精品节目以及马耳他华联会、海内外友人的本色演出，在知识竞答赢大奖环节中融入《人民日报》中国文化知识100题和“汉语桥”比赛题库，将春节所蕴含的和谐美满、合家团圆的传统文化内涵以及现代中国人民的美好生活状态向当地民众完美展现。

“明年生肖是什么？”“春节有什么习俗？”“为什么新年不能拿扫把”“冬奥会将在哪个城市举办”“在中国有支付和交流功能的APP是哪个？“中马建交是哪年？”知识竞答赢大奖，场面火爆，观众求胜欲爆棚，题库涵盖中国风土人情、旅游美食、中马情谊以及中国高速发展的现代科技成果等方面，辅以精心准备的中国文创奖品，让文化传播活动热闹非凡，尽显人文互动交流魅力。

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