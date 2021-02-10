马新民大使致辞 人民网记者 苏航 摄

人民网喀土穆2月10日电 （记者苏航）9日，中国驻苏丹使馆举行2021年华侨华人线上新春招待会。在苏中资机构、援苏医疗队、维和部队、孔子学院、留学生、华侨华人代表等百余人通过线上形式欢聚一堂、共襄盛举，庆祝中国传统新春佳节。

驻苏丹大使马新民向参会来宾恭祝新春并在致辞中表示，2020我们万众一心，众志成城。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民用“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神，率先控制疫情，率先开展抗疫合作，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，为世界经济复苏注入动力，为维护全球稳定做出新贡献。

2020我们迎难而上，勇往直前。党的十九届五中全会胜利召开，擘画了未来五年乃至更长一个时期国家发展的宏伟蓝图。新发展格局加快构建，新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，决胜全面建成小康社会取得决定性成就，实现第一个百年奋斗目标胜利在望。区域全面经济伙伴关系协定和中欧全面投资协定顺利签署、海南自贸港建设蓬勃开展、“嫦娥五号”九天揽月、“奋斗者号”万米探海、“天问一号”逐梦而行、北斗系统建成开通、“九章”量子计算机横空出世，自信坚强的中国人民在生机勃勃的神州大地创造出一个个举世瞩目的成就。

2020我们栉风沐雨，守望相助。在过去的一年里，在苏中资机构员工、援苏医疗队队员、侨胞们排除万难，团结一心，用一片丹心助力祖国抗疫，用无疆大爱献出中国爱心，打赢了疫情防控“守卫战”，打赢了复工复产“持久战”，打赢了中苏抗疫合作“攻坚战”，打赢了中苏务实合作“突围战”。遥远的距离隔绝不了亲情，也阻断不了祖国的关爱。使馆将一如既往秉承“外交为民”理念，始终不渝为大家提供优质高效的领事服务，坚持不懈做好暖侨帮扶工作。青白尼罗浩浩，长江黄河汤汤，待到凛冬散尽，星河长明，草木蔓发，疫尽病除，我们期待再用新的相逢将温暖延续，驻苏丹使馆永远是广大同胞的家。

马大使最后表示，时光不恋过往，潮起东方，风正帆悬。2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。我们党将迎来百年华诞，我们将开启全面建设现代化的新征程，开启“十四五”发展的新征程，开启全体人民共同富裕的新征程。站在“两个一百年”的历史交汇点上，驻苏丹使馆愿与大家并肩奋斗、砥砺前行，抓住新机遇，迎接新挑战，为中苏战略伙伴关系发展注入新动力，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新贡献。

招待会全程洋溢着欢乐祥和的节日氛围，大家畅叙情谊，祝愿祖国繁荣昌盛、人民幸福安康，祝愿中苏关系迈上更高水平。

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