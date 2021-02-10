人民网开罗2月11日电 （记者黄培昭、周輖、景玥）中国驻埃及使馆日前举办2021年线上春节招待会，旅埃华侨华人、中资机构人员、留学生和汉语教师、新闻机构代表等80多人在不同会场线上出席了招待会。现场气氛欢乐祥和、暖意十足，洋溢着春意盎然、喜庆热烈的浓浓年味。

驻埃及大使廖力强向旅埃华侨华人致新春贺词，他扼要回顾2020年中国取得的辉煌成就并表示，2020年，百年变局与世纪疫情相互激荡、叠加共振，无论对世界还是中国都是极不平凡的一年。这一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民率先控制疫情，率先开展抗疫合作，率先实现复工复产，率先恢复经济增长；中国如期完成了新时代脱贫攻坚目标任务，消除了绝对贫困和区域性整体贫困；2020年中国国内生产总值（GDP）增长2.3%，总量破100万亿元，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体；中国货物贸易进出口总额和国际市场份额双双创下历史新高，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和中欧投资协定接连落地。中国交出了一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。

廖力强表示，2020年对中埃关系是非同寻常的一年。我们一起见证两国全面战略伙伴关系迈上新台阶；见证两国携手抗疫，共克时艰，中埃卫生健康共同体建设越走越实；见证两国疫苗合作佳音不断，造福人民；见证两国务实合作逆风破浪，取得可喜成就；见证两国文化交流从未断线，云课堂、云展览、云美食、云演出、云讲座，“五朵云”竞相绽放。这些成绩的取得离不开在埃中资机构、埃及中资企业商会、侨团、学联、在埃留学生、在埃公派中文教师、媒体记者等各界人士为推进中埃务实合作和人文交流付出的心血和努力。面对疫情，各位同胞坚持留守埃及，就地抗疫，就地过年，为配合祖国防疫大局、为稳住来之不易的抗疫成果作出了自己的贡献。新的一年里，驻埃及使馆将继续以外交为民为宗旨，推出更多服务侨胞的措施。使馆将在严格遵守埃及法律法规、充分尊重中国公民个人意愿的前提下，为大家在埃接种疫苗提供协助。近期，使馆一直在与国内主管部门和埃及卫生人口部积极沟通协调，加快推进。待有确定的好消息，我们会第一时间通知大家。

廖力强强调，2021年是“十四五”规划开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程的起始之年。我们将迎来建党100周年和中埃建交65周年，让我们共同讲好中国共产党、中国人民、中国和平发展、中埃友谊和民心相通这五个故事，为推动中埃关系深入发展贡献新智慧，为建设中埃命运共同体增添正能量，以实际行动垒砌中埃命运共同体的民意基础。

春节招待会上播放了中国侨联、中资企业、华侨华人、留学生及汉语教师、央媒代表的新春祝福视频。大家表示，过去的2020年，新冠肺炎疫情席卷全球。在使馆的带领下，旅埃华侨华人团结一心、奉献担当，积极配合埃及疫情防控，投身复工复产，为祖国抗疫大局和埃及疫情防控贡献力量。2021年，中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，我们与祖国心心相印，会继续当好中埃交往的桥梁和纽带，为促进埃及经济和社会发展、深化两国人民友谊、推动中华民族伟大复兴作出新贡献。新春到来之际，衷心祝愿伟大的祖国繁荣昌盛,祝福全国各族同胞安居乐业、幸福美满！

招待会还为侨胞们精心准备了云端小型音乐会。大家共同欣赏了辽宁交响乐团演奏的《春节序曲》、“唱响埃及”华语歌曲大奖赛优秀参赛者演唱的《最美的期待》以及使馆馆员演唱的《没有共产党就没有新中国》，优美轻快的乐曲和美妙动人的歌声回荡不息，招待会现场不时响起阵阵热烈掌声。

(责编：张信凤、刘慧)