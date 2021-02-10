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蒙古国“白月节”期间拟将首都疫情防控级别提升至全民戒备状态

2021年02月10日19:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托2月10日电 （记者霍文）据蒙古国政府网站2月10日发布消息，当日召开的政府非例会宣布，2月11日（蒙古国“白月节”除夕）06时至23日06时，首都乌兰巴托疫情防控级别提升至全民戒备状态，期间对居民实施严格禁足措施，禁止小客车出入乌兰巴托，预计人员外出率降低约90%。

根据当日政府会议决议，首都乌兰巴托实施全民戒备状态期间，除医疗、电力、供水、通讯、石油等14类行业不受限制，其余行业全部停业。同时，首都乌兰巴托市政府拟实施“一户一人核酸检测计划”，全市核酸检测能力预计达到每天3.5万至4万人。

据蒙古国卫生部当日11时发布消息，过去24小时首都乌兰巴托新增54例新冠肺炎确诊本土病例。全国累计报告新冠肺炎病例2174例，累计治愈1584例，累计死亡4人。

根据疫情防控形势，蒙古国2020年2月13日起实施疫情防控高度戒备状态，此后多次调整防控级别。去年11月报告首例本土病例后，11月12日至12月14日将疫情防控级别提升至全民戒备状态。12月23日至2021年1月11日首都地区再次实施全民戒备状态。此前，蒙政府已决定将疫情防控高度戒备状态延至2021年3月31日。

(责编：张信凤、刘慧)

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