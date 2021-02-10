参考消息网2月6日报道外媒援引中国国家通迅社新华社1日报道，随着东非国家埃塞俄比亚考虑放开电信业，中国电信运营商分享通信集团将参加埃塞俄比亚电信牌照的竞标。

据《埃塞俄比亚观察报》2月2日报道，去年，至少有12家主要的电信运营商对电信监管机构埃塞俄比亚电信局计划发放给跨国移动公司的两张牌照表现出了兴趣。此举将打破国家垄断。

报道称，在上一轮中，没有一家中国公司表现出有意向。中国官方媒体新华社1日报道称，“分享通信集团已参加竞标过程”。

据报道，该公司将面临来自南非电信运营商MTN集团、法国电信运营商“橙”电信公司、英国电信运营商沃达丰公司等的激烈竞争。

据新华社报道，分享通信一直在积极开拓海外市场。该公司已收购了尼日利亚电信运营商GiCell80%的股份。

根据埃塞俄比亚电信局最新邀标书的时间表，预计该公司将在2021年4月5日提交其投标书。

报道指出，埃塞俄比亚电信局已于去年11月底发布了邀标书，邀请的对象是希望在埃塞俄比亚快速发展的经济中成为新牌照持有者的世界级电信运营商。

（文章来源：参考消息）

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