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秘鲁总统接种中国国药新冠疫苗

2021年02月10日15:35 | 来源：新华社
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新华社利马2月9日电（记者张国英）秘鲁总统萨加斯蒂9日晚在首都利马接种中国国药集团研发的新冠疫苗。

秘鲁国家电视台直播了萨加斯蒂在秘鲁陆军医院接种疫苗的过程。在见证了一线防疫人员接种疫苗后，76岁的萨加斯蒂坐到操作台旁，医护人员在其左臂注射了新冠疫苗。随后，萨加斯蒂获得疫苗接种证书。

萨加斯蒂在全国电视讲话中说，接种疫苗是免遭病毒感染的最佳保护屏障，是秘鲁战胜新冠疫情迈出的第一步，政府的目标是在2021年为所有秘鲁人接种疫苗。

当日清晨，位于利马的洛阿伊萨医院3名一线医护人员接种了中国国药新冠疫苗，成为秘鲁首批疫苗接种者。

根据官方公布的接种计划，秘鲁将分阶段为全民免费接种疫苗。第一阶段为所有抗疫一线人员接种；第二阶段为60岁以上老年人和弱势群体接种；第三阶段主要为18岁至59岁人群接种。

首批由中国国药集团生产的新冠疫苗7日晚运抵利马。秘鲁政府宣布，除中国疫苗外，秘鲁还采购其他疫苗并通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”获得疫苗。

秘鲁正在经历第二波新冠疫情，形势十分严峻。由于就医人数激增，该国医疗卫生系统承受巨大压力。秘鲁卫生部公布的最新统计数据显示，该国累计新冠确诊病例超过118万例，累计死亡病例超过4.2万例。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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