2月10日，2021年中蒙新春文化交流线上活动启动仪式。莫日根毕力格 摄

人民网乌兰巴托2月10日电 （记者霍文）2月10日，“金牛贺岁 共度佳节”2021年中蒙新春线上文化交流活动启动仪式在呼和浩特和乌兰巴托两地同步举行。活动由中国驻蒙古国大使馆、蒙古国记者协会、中国内蒙古自治区人民政府新闻办公室主办，将立足电脑端，扩大移动端，以线上为主、线上与线下相结合，多平台、多终端、多形态呈现活动内容。

据介绍，此次文化交流活动包括春节主题特别节目等一系列线上展播展映活动。春节主题特别节目包括系列短视频《年货》《我的中国年》，介绍中国春节传统习俗以及蒙古国朋友在中国过年的故事；《来自武汉的新春祝福》《小宝音的欢乐春节》等短片讲述春节期间普通人“舍小家顾大家”、参加全民抗疫的感人故事；《牧人美好生活记》讲述牧民脱贫致富、建设新家园、迎接美好新生活的故事；《经典流传》特别节目精选回放春节经典歌曲，重温美好记忆等。

春节系列文艺演出包括将杂技、魔术、音乐相融合的舞台杂技剧《翔》，以及“起航新时代”春节晚会、“才艺儿童”少儿春晚、“亲情中华、同心与共”2021华侨华人云端春节联欢晚会等精彩文艺节目，通过乌兰巴托电视台播放或线上展播的形式与蒙古国观众共同庆祝新春佳节。

据悉，春节期间，多部中国优秀影视剧通过蒙古国亚洲电影台、牧民电视台、TV2、TV6等多家主流电视台展播展映，包括《快把我哥带走》《绑架者》《心理罪》等电影作品，《都挺好》《在一起》《北京爱情故事》《一路惊喜》等电视剧作品，以及《团圆饭》《合家万事兴》《大丈夫》等近几年深受蒙古国观众喜爱的中国影视作品。抗疫题材时代报告剧《在一起》在蒙古国热播近三个月，鼓舞了他们战胜新冠肺炎疫情的决心和信心，引起了当地观众的强烈共鸣。

此外，本次活动还将开展“线上拜年”活动，制作推送“金牛贺岁”新年祝福电子贺卡，为蒙古国朋友送上最诚挚的祝福和问候；制作推送“牛年贺岁”H5新媒体产品，向华人华侨致以新春的问候和美好的祝愿。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜表示，本次活动旨在为蒙古国人民欢度佳节营造喜庆祥和的浓厚氛围，特别是在疫情防控关键时期，向蒙古国各界朋友送去暖心慰问，传递战胜疫情坚定信心，凝聚中蒙两国守望相助、共抗疫情的精神力量，增进两国人民相互了解和情感友谊。

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