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斯里兰卡高官以亲身经历批驳所谓新疆“种族灭绝”恶毒言论

2021年02月10日13:30 | 来源：新华社
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新华社科伦坡2月10日电（记者唐璐）斯里兰卡外交秘书贾亚纳特·科隆巴哥日前就新疆问题接受新华社记者专访时表示，他2019年曾去新疆乌鲁木齐和喀什访问，那次访问让他深入了解到一个与一些西方媒体描述的完全不同的新疆，并有机会与当地人特别是年轻人交流和互动。

科隆巴哥说，中国政府是新疆人民的守护者。美国前国务卿蓬佩奥等个别西方政客妄称新疆维吾尔族受到“种族灭绝”，毫无根据。

科隆巴哥说，任何国家都有权根除恐怖主义。“我在新疆访问期间了解到，几年前极端主义组织经常在当地制造恐怖事件，无辜平民在恐怖暴行中遇害。当时的新疆不是一个安全的居住地，孩子们甚至担心在上学路上会遭遇恐袭。而现在的新疆是一个和平安宁的地方。这本身就是一项伟大的成就。”

科隆巴哥对新疆的职业技能教育培训中心印象深刻。科隆巴哥指出，一些西方媒体对教培中心的负面报道别有用心。“新疆的教培中心就像大学，我看到智能教室、智能黑板等各种现代化在线教学设备。”

科隆巴哥还谈及他在新疆参观教培中心时与很多年轻人互动。“我从那些男孩、女孩的眼中看到了希望，这种希望对一个国家和地区来说非常重要。”他表示，这些孩子都参加了各种语言和职业技能专业课程培训，有的学习法律，有的学习手工艺，有的孩子说希望未来成为导游，因为新疆是一个旅游胜地。

“新疆文化非常多元。我认为当地文化融合得非常好，能让各种文化共存是一件了不起的事。”科隆巴哥说。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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