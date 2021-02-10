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国际媒体积极报道中国-世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组研究成果

2021年02月10日13:28 | 来源：新华社
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新华社北京2月10日电 对于中国-世界卫生组织新冠病毒溯源研究联合专家组9日在武汉举行的新闻发布会上通报的相关研究成果，国际媒体进行了积极报道。

美联社报道说，专家组成员彼得·达萨克在接受采访时表示，中方的开放程度超出了专家组的预期，他们被允许访问所有要求的场所、接触到所有想见的人员。

国际媒体重点报道了有关新冠病毒“极不可能”是通过实验室引入人类的研究结果。日本《朝日新闻》报道说，对于国际上一些人曾声称的“武汉病毒研究所泄漏”的说法，专家组认为可能性极低。

据9日的新闻发布会，联合专家组对新冠病毒从自然宿主直接传播和通过冷链食品、中间宿主、实验室等四种引入人类途径的可能性进行了科学评估（评估结论分为“极不可能”“不可能”“可能”“比较可能”“非常可能”5个层级），认为新冠病毒“比较可能”是经中间宿主引入人类，也“可能”是直接传播或者通过冷链食品引入人类，“极不可能”是通过实验室引入人类。

美国全国广播公司报道说，疫情暴发初期，曾有人假想新冠病毒是在中科院武汉病毒研究所的实验室制造或从实验室泄漏，但这种假想已被国际科学界和在该实验室工作的中国研究人员完全推翻。

英国广播公司在报道中援引达萨克的话说，专家组已经在中国做了许多工作，根据很多信息，病毒溯源的焦点可以转移到其他地区。

达萨克说，华南海鲜市场的供应链很广泛，其中有些来自其他一些国家。他认为现在应该把焦点放在供应链上。（参与记者：谭晶晶、华义、张家伟）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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