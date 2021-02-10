苏缨翔、刘宁、记者寇杰、羡江楠、何卓彦、张文捷

“等樱花开了，我就回家”

2021年2月1日，农历新年的前十天，距离上班还有一个小时，王利华来到位于北京市丰台区方庄社区卫生服务中心的办公室，开始复查病人信息。12个小时，入户检测，集中取样，这是王利华最近一段时间每天的工作状态。

自去年12月14日北京发生零星散发和局部聚集疫情以来，截至1月24日，北京累计完成核酸检测1745.843万人份。在高效率检测的背后，像王利华这样的医务人员功不可没。

39岁的王利华已经从事了8年的社区护理工作，她今天的工作计划是为3个隔离家庭进行咽拭子和肛拭子的样本采集。大多数隔离的人都需要接受此类检测。

“我工作中最大的挑战之一是与病人沟通。由于缺乏专业知识，一些人可能会对我们产生误解，甚至生我们的气，他们可能从网上听到一些谣言而拒绝配合。”

除了告知隔离者即将进行的检测外，王利华还需要消除隔离者对新冠肺炎的恐惧，并为他们提供专业的建议。一名男性隔离者在进行肛拭子检查前表达了自己的担忧，王利华悉心地向他解释了这种方法的科学性和安全性。

王利华在为居民做核酸检测。人民网记者 寇杰 摄

王利华的老家在湖北黄冈，是曾受新冠肺炎疫情影响最严重的地区之一。“当疫情第一次在我的家乡发生时，我感到担心和无助，真的很想回家看看父母，但作为专业医务人员，我不得不夜以继日地在北京工作，抗击病毒。”

如今又一年过去，王利华依旧没能回家过年。“我感谢每一位在家乡最需要帮助的时候去那里帮忙的医务工作者。我想，最好的回报方式就是在疫情期间帮助更多的人，这也是我现在一直在做的。”

但王利华的父母觉得她的工作既忙碌又危险。由于繁重的工作，王利华瘦了20多斤，她决定不跟父母视频聊天，而是用打电话的方式联络感情，因为她担心自己脸上的疲惫会让父母更担心。

休息时，王利华打通了家里的电话：“妈，今年我不能回家了，这里需要医务人员。”

“那你照顾好自己，给你还留了好多你爱吃的东西。等能回家了妈妈想好好看看你。”

“等樱花开了，我就回家。”这是王利华一年中最喜欢的季节，她相信那时候疫情一定会得到控制。

“新发地，我们拿这儿就当家一样”

搬玉米、开货车、打电话……2月2日的新发地市场，李长平一整个上午都在搬运货物，忙得顾不上喝水。

这是李长平来北京的第八个年头了，却是他头一回没回家过年。然而他非常支持就地过年的提议。

“今年家乡那边的疫情也有点严重，等疫情结束了，再回家。”

把海南等南方省份发来的玉米销往北京各大超市，是老李每天的工作。“我们每天能卖三四车，一车大概也就是五六万斤，一天销售预估在20万斤左右。”

“新发地，我们拿这儿就当家一样。”的确，和李长平一样，很多蔬菜经销商们都与新发地市场共命运。去年6月，老李所在的公司遭受了来自疫情的突然打击，10多个大货车上的货品全部被销毁，里里外外损失近100万，“后来说给公司补钱，大概能补20多万，但我们老板没要，他说之前在新发地挣到钱了，现在新发地有难，这钱不能要。”

新发地市场的玉米经销商李长平。 人民网 刘宁 摄

现如今，新发地市场缓过来了，在附近租房的几个哥们，准备一起做顿丰盛的年夜饭，热热闹闹地在除夕夜团聚、唠嗑，“就像在东北过年一样。”

“也就三十儿能休息一天，初一初二就基本开始卖货了！”已经五十多岁的老李不爱歇着，忙忙碌碌一天才让他感觉充实和自在。“国家提倡就地过年是对的，对咱个人有好处，还便利了咱市民生活。”

唯一让李长平挂念的是在老家的小外孙女，视频里小女孩的一举一动都牵动着他的目光。

“跟孙女视频完啥感觉？”工友问。

老李嘿嘿一笑：“幸福的感觉。”

“能在出行方面作出一份贡献，我觉得也是特别有意义的”

长春大哥王雪松，是一名“斜杠中年”。他不仅是一位专车司机，还是一名影视制作人，他创作的微电影《司机老王》荣获北京市文联2020年抗疫主题创作优秀作品。

只有贴近生活，才能创作出真实感人的影视作品。2020年初，新冠疫情暴发，此后几个月里，为防控疫情，大部分人大大减少了出行次数，这其中也包括不少司机师傅。

运力少、无人出车，直接影响到人们的正常出行需求，为鼓励司机出车，王雪松独立创作了微电影《司机老王》，讲述疫情下滴滴“逆行人”的故事。

在2021新春来临之际，为了保证节日期间市民用车需求，“司机老王”主动选择留京过年。“能在出行方面作出一份贡献，我觉得也是特别有意义的。”

七日内核酸证明、单单消杀、每单出示健康码……疫情当中对网约车的严格要求无形中给司机们增加了许多工作量。

“那也得严格遵守，这是对乘客负责。”

专车司机王雪松。人民网 何卓彦 摄

作为专车队队长，王雪松工作非常努力，也一直相信榜样的力量。他想给儿子做榜样，也想让父母放心他现在的生活。

“这个社会一点都不乱，大家都是有条不紊地去在做自己的工作。不管是疫情也好，还是灾难也好，坚守自己的职业并把它做完做好，就是榜样和贡献。”

采访当天晚上，王师傅给自己放了个小假，他和车队朋友们一起过小年去了。

华灯初上，这座城市即将入眠，但支撑这座城市运转的责任与爱却从不入眠。

(责编：苏缨翔、常红)