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外媒：就地过年也有“家乡味道”

2021年02月10日11:12 | 来源：中国日报网
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民众在北京一家超市选购年货。图片来源：路透社

中国日报网2月9日电 为减少疫情传播风险，中国今年倡导民众就地过年，并针对留在当地过年的外来务工人员推出了各种暖心保障措施。

美国《纽约时报》报道称，中国政府呼吁民众就地过年，针对留在当地过年的外来务工人员推出了各种鼓励措施。

上海市计划为过年期间留沪外来建设者提供通信费补贴、健康医疗补贴等。北京市将对留京保供的家政服务员及其所属家政服务企业给予奖励；天津市出台措施，对春节期间在津参加就业见习的外省市户籍人员给予补贴。一些地方还通过公交免费、技能培训补贴等，鼓励引导老家在外地的职工留在当地过年。

路透社报道截图

另据路透社2月8日报道，许多选择就地过年的中国人还收到了家人寄来的特色年货，饱含浓浓“家乡味道”的包裹拉近了人们与家的距离。

文章说，今年春节，北京居民王辉(音)决定不回重庆了。他已经收到了妈妈寄来的自制牛肉干、兔肉、麻婆豆腐和腊肉。

“在妈妈眼里，我总是吃不饱。”27岁的王辉说。“新年是如此特殊的时刻，她要确保我有喜欢吃的食物，也就是家里的食物。”

文章称，从本周五开始的中国农历新年通常是世界上最大规模的年度迁徙，数以亿计的农民工会返回家乡，但今年为了减少疫情传播风险，许多民众遵守疫情防控要求，选择就地过年。

截至上周日（7日），近两个月来中国首次没有新增本土病例，这表明积极的措施已经抑制了病毒的传播。

经济学人智库分析师伊莫金·佩奇-贾勒特说:“在经历了疫情肆虐的艰难一年之后，人们愿意在食品上花钱，作为安慰和奖励。”

“消费者会认为，即使他们不能面对面送礼，也有必要互赠礼物。”

电商零售网站表示，今年春节前，食品和饮料订单飙升。

在城市工作的民众将当地的美食和主食发到老家，而父母则将家乡的美食发给在城市生活的孩子。

“过年不回家，父母送‘年货’”已经成为微博上的热门话题。从杭州的西湖莲藕粉、东北哈尔滨的红肠，到四川的火锅配料，再到广东的潮汕手打牛肉丸，应有尽有。

“很明显，远方的家人也想让孩子知道家人想念他们。”

此外，新加坡《联合早报》还特别注意到，官方对就地过年政策下达指令，要求各地不得擅自“加码”和“一刀切”。

文章称，中国各地陆续出台措施，鼓励民众就地过年，减少人员流动产生的交叉感染。

中国国家发展和改革委员会秘书长赵辰昕表示，各地方在政策执行时，不能擅自‘加码’，更不能‘层层加码’，甚至有的地方还采取‘一刀切’措施，这是坚决不允许的，不能阻断人员出行、返乡。

赵辰昕在回答《联合早报》提问时说：“通过就地过年一定会有利于疫情防控，这会促进经济持续恢复。很多人选择了就地过年，能够大大减少大规模人员流动和聚集，同时也节约了返乡、返城和节后找工作的时间，有利于节后的复工复产。”

(责编：艾雯、刘慧)

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