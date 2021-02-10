寇杰

1月2日，距离农历牛年春节还有一周多的时间。新冠疫情尚未完全消弭，北京的街道熙熙攘攘，道路两旁的红灯笼烘托出喜庆祥和的节日气氛，但39岁的王利华此时无心感受春节的喜悦。今年春节，她因为工作繁忙而无法归家，这已经是她第六年不能回家乡过春节了。

自新冠疫情暴发，王利华作为北京市丰台区方庄社区卫生服务中心的一名护士，一直工作在抗疫一线，她的主要工作是核酸检测。早晨七点，钟表的滴答声在王利华的办公室回响着。犹豫再三，王利华决定先不告诉父母自己今年不能回家的消息。她放下手机，开始为新一天的工作做好准备。只有工作才能让她心无旁骛，只有工作才能让她暂时忘却对家乡的思念和对父母的歉疚。

7:20–7:50检测前的准备工作。人民网记者 寇杰 摄

一般情况下，王利华早晨8点开始一天的工作。疫情期间，她都会提前来到办公室，检查检测设备，核对检测对象的详细信息。

“核酸检测是一项非常重要的工作。我们需要提前规划好采集路线，核对检测对象的信息并通知他们具体事宜，采集检测标本并及时送回实验室。这项工作要求医务人员极度细心，稍有差错可能造成严重后果。”王利华说。

疫情期间，王利华的工作主要分为两部分：上午入户检测，下午则在集中检测点开展检测。

8:00通知检测对象。人民网记者 寇杰 摄

根据工作指示，王利华今天早晨要对三位隔离人员进行入户检测，检测内容包括咽拭子、肛拭子和环境采样。

“通过研究发现，一部分感染者粪便或肛拭子核酸阳性的持续时间比上呼吸道持续时间更长。因此，增加肛拭子核酸检测能够提高感染者检出率，减少漏诊。目前，只对隔离点等的重点人群同时采集咽拭子和肛拭子，这么做的目的是提高检出率，降低假阴性的概率。”王利华介绍道。

由于许多隔离人员对肛拭子存在抵触心理，王利华在通知检测对象的同时，会对他们进行科普讲解和答疑。一位男性隔离人员在接到通知后，向王利华表示不愿意进行肛拭子检测。王利华耐心地向他介绍肛拭子的采集流程，帮助他打消了疑虑。

“核酸检测工作的一大挑战就在于与民众的沟通。沟通不到位，民众就会产生误会和恐慌，这很不利于疫情的防控。很多隔离人员对于新冠病毒的了解都来源于网络，网络上的流言会对他们产生影响。我们的工作之一就是进行科普，帮助他们正确看待疫情防控。”王利华说。

8:20–8:50入户前的设备检查、准备工作。人民网记者 寇杰 摄

在王利华19年的工作生涯中，新冠疫情的暴发是她遇到的最大挑战。从2020年2月到7月，王利华都在北京的集中隔离点工作，获得了许多新冠疫情防控的实战经验和宝贵知识。

在隔离点工作期间，王利华曾连续40多天没回过家。“当时我的工作除了新冠检测、环境消杀、递送物资，还要承担隔离人员的心理辅导。很多人因为隔离时间较长，出现易怒暴躁的情况。”

“在隔离点工作的时候，我因为怕父母担心，从不和他们视频聊天。其实，父母从我的言语中已经猜到我在隔离点工作了，但是为了不让我有负担，只是鼓励我好好工作，别的什么也没说，这让我既感动又愧疚。”王利华说。

根据规定，入户检测至少需要两名医务人员。和王利华搭档的是26岁的于潇漪医生，入职还不满一年。在抗疫一线的工作让王利华获得了宝贵的经验，现在她将这些经验分享给年轻同事，帮助他们快速成长，成为抗击疫情的生力军。

9:00–9:20前往隔离人员家。人民网记者 寇杰 摄

在前往隔离人员家的路上，王利华的思绪飘回了千里之外的湖北黄冈，她的父母就住在那里。

在去年疫情初始阶段，身在北京的王利华非常担心年迈的双亲。她的父亲身患高血压，母亲每逢冬季就咳嗽不止。但是，身为护士的职责让她选择坚守工作岗位。

武汉“封城”反倒让王利华一度悬着的心放下了。她说：“封城可以有效阻断传染源，是非常符合科学的做法，政府的高效举措，民众的齐心协力，医护人员的无私付出，都让我坚信疫情终将好转。”

疫情发生后，王利华所在的方庄社区卫生服务中心派遣医务人员前往湖北支援抗疫。王利华因为工作安排不能前往。“我们院长带队前往湖北，这让我特别感动。我感谢每一位前往武汉的医护人员，他们的付出也激励我坚守自己的岗位，为北京的抗疫作出自己的贡献。感谢他们，我才能安心工作，我相信他们，我也要做好工作让他们相信我。”王利华说。

9:25–9:35入户前的准备工作。人民网记者 寇杰 摄

入户检测前，王利华和于潇漪需要脱掉御寒的冬衣，换上不透气的防护服。

在这寒彻骨髓的冬日，一个擦肩而过的小男孩的一席话温暖了她们的心。

“你们好，两个白衣天使！”骑着玩具小车的男孩对王利华和于潇漪挥着小手。

“谢谢你，小朋友，你害不害怕呀？”王利华冲小男孩摆摆手，笑着说道。

小男孩摇摇头，骑着小车笑着走开了。

“医务人员的工作特别辛苦，疫情期间尤其如此。正是因为周围民众对我们的关心和鼓励，我们才能坚持下来。”在王利华看来，病患的康复和他们诚挚的话语，是最让她感到欣慰的。

(责编：高歌、常红)