新华社科伦坡2月10日电（记者唐璐）为让斯里兰卡人了解中国传统佳节春节，斯里兰卡中国文化中心在各社交媒体推出一系列庆祝春节的线上活动，吸引不少斯里兰卡年轻人参与。

斯里兰卡中国文化中心主任乐利文9日接受新华社记者采访时说，新冠疫情暴发前，斯里兰卡中国文化中心曾连续三年在斯首都科伦坡独立广场举办“欢乐春节”元宵灯会和文化庙会活动，看演出、观灯展、品中国美食已成为当地人每年期盼的活动。期待疫情早日结束，让中国新年节庆活动正常回归。

今年的系列线上活动包括播放剪纸动画片《过年》、中国优秀动漫短视频春节展映《漫动欢春》、春节美食工作坊《中国味道》、生肖设计虚拟展《金牛迎春》等。为了让地处热带的斯里兰卡人领略独具魅力的中国冰雪文化，斯里兰卡中国文化中心推出线上冰上杂技艺术晚会《情境冰秀》。上述线上活动4日开始，将持续到2月26日。

酷爱中国文化的斯里兰卡人曼迪斯在观看剪纸动画片《过年》后表示，中国人在春节时与家人团聚、吃饺子、放鞭炮。斯里兰卡人过新年时要清扫房间、点油灯，也要放鞭炮。两国习俗都寓意辞旧迎新、团圆和谐，他非常期盼新冠疫情结束后能参加有关两国新年习俗交流的线下活动。

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