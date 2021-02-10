人民网里约热内卢2月9日电 （记者吴杰）2月9日，中国驻里约热内卢总领馆与巴西里约州议会举行云端聚会，向巴西朋友捐赠8万只口罩，一起庆祝春节这个共同的节日。

李杨总领事表示，春节是海内外中国人非常看重的节日。我们不会忘记，是里约州议会率先立法，把春节确立为里约州的公共节日，让在里约生活工作的中国人与巴西朋友有了共同的节日。这样的立法在全球并不多见，是巴西人民对中国人民友好情谊的体现，是双方文化上相互信任欣赏的体现，是两国全面战略伙伴关系深化的体现。

李杨总领事表示，除了共庆佳节，我们双方还要肩并肩、手拉手，共同抗击疫情。里约总领馆与领区中资企业携手筹集了8万只口罩，相信这对巴西朋友来说是非常有意义的。另外，我们也准备了精彩文艺演出的视频，供当地媒体等平台播放。

安德烈·塞西利亚诺议长说，在中巴关系不断深化的背景下，与中国朋友一起庆祝春节，我们非常荣幸。巴西目前正在接种的两种疫苗的原料都来自中国，严峻的疫情中，我们更深刻感受到双方的友情是多么重要。巴西与中国已经建立紧密的经贸往来，期待今后在人文交流、文化合作等方面有更深入的进展。

中巴双方嘉宾表示，期待中巴加强深度合作，祝愿大家身体健康、生活幸福、事事如意！

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