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凝心聚力，继往开来 携手共谱合作新篇章

——在中国—中东欧国家领导人峰会上的主旨讲话<br>（2021年2月9日，北京）

中华人民共和国主席  习近平
2021年02月10日08:39 | 来源：人民网－人民日报
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尊敬的各位同事，

女士们，先生们，朋友们：

　　欢迎大家出席中国—中东欧国家领导人峰会。今天，我们在各国全力抗击新冠肺炎疫情的特殊背景下举行峰会，表明了各国通力合作、共克时艰、共谋发展的决心。

　　中国—中东欧国家合作已经走过9年历程。9年前，本着合作共赢、共谋发展的初心，怀着共同开创美好未来的决心，我们顺应时代潮流和发展大势，联合倡议建立中国—中东欧国家合作机制，开启中国同中东欧国家关系发展新阶段。

　　9年来，中国—中东欧国家合作经历了时间和国际形势复杂变化的考验，形成了符合自身特点并为各方所接受的合作原则。

　　一是有事大家商量着办。我们坚持相互尊重，合作不附带政治条件，坚持大小国家一律平等，共商共建共享。我们本着“17+1大于18”的信念，建立起以领导人会晤机制为引领、涵盖20多个领域的立体合作架构，让每个国家参与其中。我们照顾彼此关切，从各国实际出发制定规划、确定项目，鼓励各国结合自身禀赋在合作中找到定位、发挥优势。

　　二是让合作方都有收获。我们聚焦务实合作，实现了助力各自发展、增进民生福祉的目标。我们推动合作均衡发展，坚持经济和人文结合、贸易和投资并重，让成果惠及不同国家、不同人群。同9年前相比，中国同中东欧国家贸易额增长近85%，其中中方进口增幅高出出口增幅22个百分点，双向旅游交流人数增长近4倍。中欧班列已经覆盖大部分中东欧国家，累计开行3万多列。希腊比雷埃夫斯港、塞尔维亚斯梅戴雷沃钢厂、克罗地亚佩列沙茨跨海大桥等一大批合作项目成果喜人。

　　三是在开放包容中共同发展。中国和中东欧国家都坚信开放创造机遇、包容成就多元，这也是中国—中东欧国家合作保持旺盛生命力的根本所在。我们互学互鉴、取长补短，坚持以协商合作弥合差异、解决分歧。我们遵循普遍接受的国际规则，符合市场原则，尊重欧盟标准，欢迎其他国家和国际组织积极参与，实现共赢、多赢。

　　四是通过创新不断成长。我们开拓思路、先试先行，率先探索跨区域合作同共建“一带一路”倡议对接，率先实现“一带一路”合作协议在地区全覆盖。我们着眼中东欧国家需求和区位优势，推动匈塞铁路等重大项目取得积极成果。

　　各位同事！

　　我们身处一个充满挑战的时代。世纪疫情和百年变局交织，带来深远影响。前所未有的挑战，需要各国以前所未有的团结协作共同应对。

　　去年，中欧关系在疫情中逆势前行，双方如期完成中欧投资协定谈判，签署中欧地理标志协定，打造中欧绿色合作、数字合作伙伴关系，坚定维护多边主义，共同应对全球性挑战。中国—中东欧国家合作是中欧关系的重要组成部分，中欧关系积极发展也为中国—中东欧国家合作带来了新机遇。

　　各位同事！

　　中国—中东欧国家合作是具有重要影响力的跨区域合作平台。新形势下，中国—中东欧国家合作如何发展？我愿提出4点建议。

　　第一，直面疫情挑战，坚定共克时艰的合作信心。抗击新冠肺炎疫情是当前最紧迫的任务。中国愿同中东欧国家团结协作、合力应对。双方可以加强联防联控和疫情防治经验交流，探讨开展传统医药合作，提升卫生医疗合作水平，推动构建人类卫生健康共同体。中国愿继续在力所能及范围内向有关国家提供疫苗，为推动疫苗作为全球公共产品、促进疫苗在全球公平分配和使用作出贡献。中国愿同中东欧国家开展疫苗合作。目前，塞尔维亚已从中国企业获取100万剂疫苗，匈牙利正同中国疫苗企业合作。如果中东欧其他国家有疫苗合作需求，中方愿积极考虑。

　　我们要坚持开放合作，促进贸易和投资自由化便利化，推动构建开放型世界经济，推动世界经济早日走出危机阴影。现阶段，我们要统筹好疫情防控和经济社会发展，稳妥有序恢复人员往来、推动复工复产，维护产业链供应链稳定，为共同抗疫和恢复经济提供保障。

　　第二，聚焦互联互通，畅通联动发展的合作动脉。我们要不断完善融通格局，为未来更高水平的联动发展打好基础。要携手高质量共建“一带一路”，加快推进匈塞铁路等大项目建设，继续支持中欧班列发展，充分挖掘合作潜力。

　　我们要深化海关贸易安全和通关便利化合作。中方将推动建设中国—中东欧国家海关信息中心、中欧陆海快线沿线国家通关协调咨询点，愿探索同中东欧国家海关开展“智慧海关、智能边境、智享联通”合作试点。

　　第三，坚持务实导向，扩大互惠互利的合作成果。我们愿同中东欧国家一道，推动中欧务实合作成果在中东欧尽早落地，就促进贸易和投资互利合作作出更多努力，推动贸易平衡、可持续发展。中方计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品，愿积极利用中国国际进口博览会、中国—中东欧国家博览会等平台扩大自中东欧国家进口商品，通过建立中国—中东欧国家卫生和植物卫生工作组机制、检验检疫联络咨询点，合并相近产品风险等级评估等措施，优化中东欧国家农食产品输华准入评估程序、加快准入进程。我们要加强地方经贸合作，继续推进宁波、沧州等地中国—中东欧国家经贸合作示范区、产业园建设。

　　我们要深化农业合作，争取实现未来5年中国从中东欧国家的农产品进口额翻番，双方农业贸易额增长50%。我们倡议在中东欧国家合作建设农产品批发市场，实施青年农业人才交流计划。

　　我们要加强文化、教育、旅游、体育、媒体、出版、智库、青年、地方等领域交流合作。中方愿以北京2022年冬奥会、冬残奥会为契机同中东欧国家深化体育合作。我们将在年内举行新一届教育政策对话和高校联合会会议，支持复旦大学在匈牙利开设校区。我们要加强特色旅游产品联合开发和旅游人才联合培养。我们要落实好第五次中国—中东欧国家地方领导人会议共识，推动地方合作取得更多成果。

　　第四，着眼绿色发展，打造面向未来的合作动能。我们要坚持“绿色共识”，坚定不移推进应对气候变化国际合作，共同落实应对气候变化《巴黎协定》，为今年联合国第二十六次气候变化缔约方大会和第十五次《生物多样性公约》缔约方大会成功举办作出贡献。我们要推动“绿色发展”，以2021年“中国—中东欧国家合作绿色发展和环境保护年”为契机，深化绿色经济、清洁能源等领域交流合作。

　　我们要坚持科技创新。中方倡议成立中国—中东欧国家创新合作研究中心、举办中国—中东欧国家青年科技人才论坛，将出版发布《2020中国—中东欧国家科技创新记分卡》。我们要抓住新业态，拓展在数字经济、电子商务、健康产业等领域合作。中方将推动建立中国—中东欧国家电子商务合作对话机制和中国—中东欧国家公众健康产业联盟。

　　各位同事！

　　今年起，中国开始实施经济社会发展第十四个五年规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程。进入新发展阶段，中国将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。中国14亿人口、4亿以上中等收入群体构成的超大规模市场和内需潜力将充分释放，为世界创造更多需求、带来更多机遇。中国将继续扩大开放，着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，持续营造市场化、法治化、国际化营商环境。中国将更加积极参与双边、多边和区域合作，同各国实现更高水平的互利共赢。中国持续发展和开放将为世界经济复苏和增长注入强大动能，也将为中国—中东欧国家合作开辟更广阔空间。

　　各位同事！

　　中东欧国家谚语说，“好的建议比黄金更有价值”。希望大家通过今天的会议集思广益、建言献策，为新形势下中国—中东欧国家合作凝聚新共识、绘制新蓝图，共同推动中国—中东欧国家合作走得更稳、更实、更远。

　　（新华社北京2月9日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月10日 02 版）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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