庄雪雅

2015年4月，习近平主席出席亚非领导人会议和万隆会议60周年纪念活动。作为报道亚非领导人会议的记者，我有幸随团造访万隆。

抵达时正值午后，万隆市中心的亚非大街上车水马龙，一座乳白色的三层建筑显得格外美丽静穆。这座名为“独立大厦”的小楼是万隆会议的举办地，如今已被设为博物馆。博物馆外竖起的100多根旗杆上旗帜招展，静静迎候慕名参观的客人。

走进展厅，迎面可见按照会议实景陈设的主席台，对面硕大的石质地球仪上，与会国家和地区都以金色标出。展厅内集中悬挂着“万隆会议十项原则”玻璃匾，以29个与会国家和地区的不同文字刻写而成，在灯光的照射下熠熠生辉。另一侧陈列着会议文物和图文资料，其中两幅照片格外吸引眼球。

其一是“克什米尔公主号”飞机残骸的图片。这场震惊中外的惨剧警醒所有人，寻求独立、和平、协作之路绝非坦途。它是一道伤疤，更是一记警钟，不断提醒人们万隆精神的来之不易。

其二是周恩来总理抵达万隆时接受华侨少年梁思谋献花的照片。在欢迎的人群中，周恩来总理接过鲜花，微笑着和他握手，这个温馨的画面被记录下来，成为万隆会议的经典影像之一。

博物馆时任馆长托马斯听闻我来自中国，热情地当起了向导，为我一一介绍馆内的中国元素。他说，万隆会议上，除了提出“求同存异”，中国代表团在会议期间多次力挽狂澜，弥合会议中出现的分歧。会议最终能通过“万隆会议十项原则”，亚非国家能向国际社会发出自己的声音，中国贡献巨大。

出博物馆向东百米，便是萨沃尔—霍曼饭店。它是当年万隆会议各国代表团的驻地。1955年，在为期7天的万隆会议中，亚非国家和地区领导人与政府代表正是从此地步行前往独立大厦参会。他们在这条道路上步行往返，求索一个国与国之间相互尊重、和平共处的崭新未来。酒店大堂里展示着一本“1955年亚非会议贵宾纪念册”，第一个签名便是“周恩来”。

历史的足音仍回荡在耳畔，如今的亚洲和非洲已成为“发展的引擎”“希望的大陆”。在万隆会议60周年纪念活动上，亚非国家领导人重现历史性步行，不仅是纪念共同反对殖民主义的历史情谊，也饱含弘扬万隆精神的决心。

“展望未来，我们应该弘扬万隆精神，共同实现亚非振兴梦想，为亚非人民带来更多福祉，为人类和平与发展的崇高事业作出新的更大的贡献！”在亚非领导人会议上，习近平主席的讲话为万隆精神注入新的时代内涵，凝聚广泛的发展共识，彰显合作共赢的诚意和胸襟，赢得了阵阵热烈的掌声。

“60多年后的今天，发展问题仍然是许多国家面临的重大挑战。当各国携手推动构建一个平等、开放、正义的新型国际关系时，弘扬‘团结、友谊、合作’的万隆精神，仍然具有强大的生命力和深刻的现实意义。”印尼总统大学学者班尤说，“中国近年来大力倡导国际合作，共建‘一带一路’、倡导建立亚洲基础设施投资银行等，有力地推动了世界经济发展。我相信，无论过去、现在还是未来，中国都是万隆精神的重要实践者。”

《 人民日报 》（ 2021年02月10日 05 版）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)