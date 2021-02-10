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展现和平合作诚意 打破西方外交封锁

从日内瓦到万隆：新中国大国外交崭露头角（奋斗百年路 启航新征程）

本报记者  李  满  孟祥麟  张慧中
2021年02月10日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　在新中国外交史上，日内瓦和万隆，具有标志性意义。

　　1954年4月26日至7月21日，讨论朝鲜问题和印度支那问题的日内瓦会议在万国宫举行。抗美援朝战争的伟大胜利，奠定了新中国在亚洲和国际事务中的重要地位，彰显了新中国的大国地位。新中国首次以五大国之一的身份参加这场举世瞩目的国际会议。

　　由于美国的阻挠，日内瓦会议没有就朝鲜问题达成任何协议。在讨论印度支那问题时，又因各方分歧而停滞不前，马拉松式的磋商数度陷入僵局。在会议濒临破裂的关键时刻，中国代表团积极斡旋，提出了解决老挝和柬埔寨问题的方案。7月21日，会议通过《日内瓦会议最后宣言》，印度支那基本恢复和平。

　　中国的努力使会议取得了人们完全没有预料到的突破性成果。周恩来总理在会后总结道，“日内瓦会议的成就证明：国际争端是可以用和平协商的方法求得解决的。”会议期间，中国代表团还阐述了中国、印度和缅甸共同倡导的和平共处五项原则。

　　在冷战的大背景下，日内瓦会议也成为中国和西方开展接触的重要场合，中国展现斗争精神和灵活态度，同美、英、法等西方国家接触取得重要成果，实质上冲破了以美国为首的西方国家对新中国的封锁和禁运，实现了外交突破。

　　日内瓦会议对中国外交格局的形成以至日后国际关系的发展，对新中国国际声望的提高，产生了深远影响。2017年，习近平主席在联合国日内瓦总部发表主旨演讲。习近平主席指出：“对中国来讲，日内瓦具有一份特殊的记忆和情感。”

　　1955年4月18日至24日，亚非会议在印度尼西亚万隆的独立大厦召开。这次会议有亚非29个国家和地区领导人参加，是首次在没有西方殖民国家参加的情况下召开的一次国际会议。

　　会议开始后，出现了反对共产主义国家的杂音。关键时刻，中国代表团“求同存异”的呼声，让陷入僵局的会议迎来了共识。也是在这次会议上，周恩来总理向与会代表阐述了和平共处五项原则。这一原则体现了不同社会制度国家一律平等、和平相处的新型国家间关系，新中国和平外交政策从此走向世界。

　　在中国的推动下，会议最终形成了万隆会议十项原则。今天，亚非会议会址已改造为纪念博物馆。博物馆展示着以29个与会国家和地区的文字刻写而成的“万隆会议十项原则”玻璃匾，引人驻足。

　　2015年4月，习近平主席出席亚非领导人会议和万隆会议60周年纪念活动。习近平主席同来自亚洲、非洲和其他地区的国家领导人从萨沃尔—霍曼饭店沿着亚非大街步行前往万隆会议旧址——独立大厦。

　　习近平主席指出：“新形势下，万隆精神仍然具有强大生命力。我们要大力弘扬万隆精神，不断赋予其新的时代内涵，推动构建以合作共赢为核心的新型国际关系，推动国际秩序和国际体系朝着更加公正合理的方向发展，推动建设人类命运共同体，更好造福亚非人民及其他地区人民。”

　　从“万国宫”到独立大厦，从遥远的欧洲大陆到温润的东南亚地区，新生的中华人民共和国在登上大国外交舞台伊始，就让世界看到了中国外交的鲜明特色和独特品格，在重大国际和地区问题的解决中有着不可或缺的作用。60多年来，和平、发展、合作、共赢，始终是中国外交不变的底色。

　　（相关报道见第五版）


　　《 人民日报 》（ 2021年02月10日 04 版）
(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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