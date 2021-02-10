2月9日，国家主席习近平在北京以视频方式主持中国—中东欧国家领导人峰会，并发表题为《凝心聚力，继往开来 携手共谱合作新篇章》的主旨讲话。

新华社记者 黄敬文摄

2月9日，国家主席习近平在北京以视频方式主持中国—中东欧国家领导人峰会，并发表题为《凝心聚力，继往开来 携手共谱合作新篇章》的主旨讲话。

新华社记者 李 涛摄

■ 中国—中东欧国家合作坚持共商共建、务实均衡、开放包容、创新进取，是多边主义的生动实践，是中欧关系的重要组成部分。中国愿同中东欧国家顺应时代大势，实现更高水平的共同发展和互利共赢，携手推动构建人类命运共同体

■ 中国—中东欧国家合作已经走过9年历程。9年来，中国—中东欧国家合作经历了时间和国际形势复杂变化的考验，形成了符合自身特点并为各方所接受的合作原则。一是有事大家商量着办。二是让合作方都有收获。三是在开放包容中共同发展。四是通过创新不断成长

■ 我们身处一个充满挑战的时代。前所未有的挑战，需要各国以前所未有的团结协作共同应对。第一，直面疫情挑战，坚定共克时艰的合作信心。第二，聚焦互联互通，畅通联动发展的合作动脉。第三，坚持务实导向，扩大互惠互利的合作成果。第四，着眼绿色发展，打造面向未来的合作动能

■ 中国将加快构建新发展格局，继续扩大开放，更加积极参与双边、多边和区域合作，同各国实现更高水平的互利共赢。中国持续发展和开放将为世界经济复苏和增长注入强大动能，也将为中国—中东欧国家合作开辟更广阔空间。中国愿同中东欧国家凝聚新共识、绘制新蓝图，以合作助力各自发展、丰富中欧全面战略伙伴关系内涵，携手构建开放型世界经济、建设新型国际关系

新华社北京2月9日电 国家主席习近平9日在北京以视频方式主持中国—中东欧国家领导人峰会，波黑、捷克、黑山、波兰、塞尔维亚、阿尔巴尼亚、克罗地亚、希腊、匈牙利、北马其顿、斯洛伐克、保加利亚、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚等中东欧国家元首、政府首脑和高级别代表出席。习近平发表题为《凝心聚力，继往开来 携手共谱合作新篇章》的主旨讲话。习近平强调，中国—中东欧国家合作坚持共商共建、务实均衡、开放包容、创新进取，是多边主义的生动实践，是中欧关系的重要组成部分。中国愿同中东欧国家顺应时代大势，实现更高水平的共同发展和互利共赢，携手推动构建人类命运共同体。

习近平在讲话中指出，中国—中东欧国家合作已经走过9年历程。9年来，中国—中东欧国家合作经历了时间和国际形势复杂变化的考验，形成了符合自身特点并为各方所接受的合作原则。

一是有事大家商量着办。坚持相互尊重，合作不附带政治条件，坚持大小国家一律平等，共商共建共享，照顾彼此关切。

二是让合作方都有收获。聚焦务实合作，推动合作均衡发展，坚持经济和人文结合、贸易和投资并重。同9年前相比，中国同中东欧国家贸易额增长近85%，双向旅游交流人数增长近4倍，中欧班列已经覆盖大部分中东欧国家，一大批合作项目成果喜人。

三是在开放包容中共同发展。互学互鉴、取长补短。坚持以协商合作弥合差异、解决分歧。遵循普遍接受的国际规则，符合市场原则，欢迎其他国家和国际组织积极参与，实现共赢、多赢。

四是通过创新不断成长。率先探索跨区域合作同共建“一带一路”倡议对接，率先实现“一带一路”合作协议在地区全覆盖。

习近平指出，我们身处一个充满挑战的时代。前所未有的挑战，需要各国以前所未有的团结协作共同应对。习近平就新形势下中国—中东欧国家合作发展提出4点建议：

第一，直面疫情挑战，坚定共克时艰的合作信心。加强联防联控和新冠肺炎疫情防治经验交流，探讨开展传统医药合作，提升卫生医疗合作水平，推动构建人类卫生健康共同体。中国愿积极考虑中东欧国家疫苗合作需求。促进贸易和投资自由化便利化，统筹好疫情防控和经济社会发展，稳妥有序恢复人员往来、推动复工复产，维护产业链供应链稳定。

第二，聚焦互联互通，畅通联动发展的合作动脉。不断完善融通格局，携手高质量共建“一带一路”，加快推进匈塞铁路等大项目建设，继续支持中欧班列发展。深化海关贸易安全和通关便利化合作，开展“智慧海关、智能边境、智享联通”合作试点。

第三，坚持务实导向，扩大互惠互利的合作成果。中方计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品。加快中东欧国家农食产品输华准入进程，争取未来5年中国从中东欧国家的农产品进口额翻番，双方农业贸易额增长50%，中方倡议在中东欧国家合作建设农产品批发市场。继续推进宁波、沧州等地中国—中东欧国家经贸合作示范区、产业园建设。加强人文交流，以北京冬奥会为契机，深化体育合作。

第四，着眼绿色发展，打造面向未来的合作动能。坚定不移推进应对气候变化国际合作，以2021年“中国—中东欧国家合作绿色发展和环境保护年”为契机，深化绿色经济、清洁能源等领域交流合作。中方倡议成立中国—中东欧国家创新合作研究中心、举办中国—中东欧国家青年科技人才论坛，拓展在数字经济、电子商务、健康产业等领域合作。推动建立中国—中东欧国家电子商务合作对话机制和中国—中东欧国家公众健康产业联盟。

习近平最后强调，中国将加快构建新发展格局，继续扩大开放，更加积极参与双边、多边和区域合作，同各国实现更高水平的互利共赢。中国持续发展和开放将为世界经济复苏和增长注入强大动能，也将为中国—中东欧国家合作开辟更广阔空间。中国愿同中东欧国家凝聚新共识、绘制新蓝图，以合作助力各自发展、丰富中欧全面战略伙伴关系内涵，携手构建开放型世界经济、建设新型国际关系。（讲话全文见第二版）

与会各方积极评价中东欧国家—中国合作成果，认为这一重要跨区域合作机制促进了中东欧国家基础设施建设和经济社会发展，符合各方共同利益，也拓展了欧中合作，实现了互利共赢。在当前疫情持续蔓延、世界经济深陷衰退背景下，习近平主席倡议并主持此次峰会意义重大，将成为中东欧国家—中国合作新的重要里程碑。各方愿继续参与这一合作，同舟共济，携手抗疫，共促经济复苏，践行多边主义，共同应对各种全球性挑战。各方赞赏中方为国际抗疫合作作出的重要贡献，特别是习近平主席承诺将中国疫苗作为全球公共产品，希望同中方加强疫苗及公共卫生领域合作。各方赞同习近平主席提出的各项务实合作主张，愿积极共建“一带一路”，扩大对华商品出口，欢迎中方企业前往投资，推进互联互通、科技创新、数字经济、绿色发展等领域合作，便捷人员往来，深化人文交流，推动合作取得更多成果，更多造福各国人民。

各国领导人纷纷向中国人民拜年，祝愿中国人民新春快乐，牛年吉祥。

奥地利、白俄罗斯、欧盟、瑞士和欧洲复兴开发银行等观察员代表出席峰会。

峰会发表了《2021年中国—中东欧国家合作北京活动计划》和《中国—中东欧国家领导人峰会成果清单》。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加。

《 人民日报 》（ 2021年02月10日 01 版）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)