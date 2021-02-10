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经典越剧表演“云”上惊艳亮相

2021年02月10日08:32 | 来源：人民网-国际频道
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经典越剧《红楼梦》在上海豫园“海上梨园”全球全网直播。布鲁塞尔中国文化中心供图

人民网布鲁塞尔2月9日电 （记者方莹馨）为庆祝中比建交50周年、喜迎牛年春节，由中国驻比利时使馆、驻欧盟使团主办，上海市文化和旅游局支持，布鲁塞尔中国文化中心和上海越剧院承办的经典越剧《红楼梦》专场直播2月9日在上海豫园“海上梨园”全球全网直播，演出获得中比、中欧观众的一致好评。

中国驻比利时大使曹忠明在表演前致辞，他表示，春节是欢庆的时节。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，经济同比增长2.3%，国内生产总值迈上百万亿元新台阶。我国全面建成小康社会取得伟大历史性成就，决战脱贫攻坚取得决定性胜利。历经7年，中欧投资协定谈判如期完成；中比贸易额实现逆势较快增长，两国合作取得不少新的成果。春节是迎新的时节。2021年迎来中国共产党百年华诞，也是“十四五”规划开局之年，中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标阔步前进。今年也是中比建交50周年，半个世纪的友谊凝聚了几代人的心血和努力，特别是在新冠肺炎疫情之下，中比两国相互表达慰问和支持，团结抗疫，体现了两国守望相助的深厚情谊。象征着力量、勤勉与兴旺的牛年昭示着两国关系的美好前景，中比合作定将迎来新的发展和机遇。

上海越剧院作为中国国家重点文艺院团之一，创作、改编、移植剧目四百余出。《红楼梦》是上海越剧院原创的保留剧目，自经典版诞生至今已逾60载，并且演绎了多个不同版本。《红楼梦》人物众多，上海越剧院奉献的经典越剧《红楼梦》以“宝黛”感情为主线加以精简提炼，但演出的强大阵容仍然令人印象深刻。本次的古戏楼版本，针对人物角色进行了再次浓缩和精炼，全剧众多角色将由11位演员出演，既再现了一人多角的传统表演样式，又创造了一次“微缩景观”般的舞台呈现。演出地点豫园“海上梨园”是上海传统地标，海上梨园举头即见陆家嘴金融区现代城景，俯首便可阅尽老城厢市井繁华，古典与现代完美交融，给观众带来无与伦比的视觉盛宴。

一个半小时的精彩演出，获得观众一致赞赏，截至发稿时初步统计全球至少有超过26万人在线观看，网友纷纷留言表示，演员表现出色，演出成功精彩难忘。

(责编：高歌、常红)

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