人民网联合国2月9日电 （记者李晓宏）联合国秘书长古特雷斯8日向会员国表示，2021是国际社会应对气候变化的关键一年。

古特雷斯就今年11月将于英国格拉斯哥举行的《气候变化框架公约》第26届缔约国会议的筹备情况向会员国发表视频讲话。该会议原定去年举行，由于新冠肺炎疫情影响推迟到今年。古特雷斯强调，这次会议是世界努力避免气候灾难的关键里程碑。

他说，过去一年，世界在应对气候变化问题上取得了可喜的进展。占世界经济70％和全球二氧化碳排放65％的国家现已承诺实现净零排放。但是世界还远未达到《巴黎协定》规定的在本世纪将升温幅度控制在1.5摄氏度的目标。

他强调，2021年联合国的主要目标是使温室气体净零排放的全球联盟规模成倍增长。争取实现净零排放的努力必须成为每个国家、公司、城市和金融机构，以及航空、水运、工业和农业等关键部门所有人的新常态。 他希望，最迟在格拉斯哥大会前，所有国家都提出本国自主贡献目标。

他指出，20国集团的主要经济体和成员国必须带头。同时，必须给予发展中国家，特别是小岛屿发展中国家和最不发达国家以增强其气候雄心所需的支持。经合组织国家必须在2030年前逐步淘汰煤炭，所有其他国家必须在2040年前逐步淘汰煤炭。

他还强调，必须确保为弱势群体提供简化和迅速的气候支持。发达国家曾在10年前承诺每年筹集1000亿美元为发展中国家提供气候资金支持。古特雷斯说，发达国家必须在第26届气候变化大会之前兑现这一承诺，尤其期望“七国集团”（G7）能兑现承诺。

“我们必须向各缔约方传达一个明确的信息：现在是结束谈判并争取全面执行的时候了。”古特雷斯最后指出，长期以来，全球市场一直要求政府为建立排放交易系统提供明确的政策基础，这个问题不能继续在一届又一届的气候大会上推迟。

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