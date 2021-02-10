三名消息人士8日告诉路透社记者，为重启伊朗核问题全面协议，美国政府正在考虑一系列方案，包括美国和伊朗各以“小步走”方式重回协议，不必一次性全面履行协议规定的义务，从而打破僵局。

【考虑之中】

一名熟悉美国政府评估伊核协议事宜的消息人士说，所谓美伊“一小步换一小步”方案，指美国给予伊朗一些“经济好处”，但比解除对伊制裁益处小；伊朗方面则需停止进一步突破伊核协议对核活动的限制，甚至“逆转”一些先前所做突破。

这名消息人士说，美国政府“正在认真考虑”各项方案。

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据这份协议，伊朗承诺限制其核计划，换取联合国、美国和欧洲联盟解除制裁。2018年5月，时任总统唐纳德·特朗普领导的美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并追加一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但说所采取措施“可逆”。

伊朗和美国近来就重返伊核协议互开条件，都要求对方先迈第一步。美国要求伊朗重新履行协议，伊朗则要求美国取消制裁。

另一名消息人士8日告诉路透社记者，一旦美国总统约瑟夫·拜登领导的新政府认定有关让美、伊全面重新履行伊核协议的谈判耗时太长，便有可能采取折中方案。

为挽救伊核协议，伊朗政府先前提出“同步”方案。伊朗外交部长穆罕默德·扎里夫1日说，伊美双方同步采取重返协议所需行动或是化解当前困局的办法。

【备选方案】

美国退出伊核协议并制裁伊朗以来，两国关系不断恶化。路透社预测，一旦“小步换小步”方案得以实施，双方关系或将稍有缓和。

这家通讯社报道，为挽救伊核协议，美方为伊朗提供的经济好处可能包括不再给伊朗获得国际货币基金组织贷款设限，允许伊朗使用欧盟提议的信贷工具。

一名西方国家外交官说，伊朗申请国际货币基金组织贷款非常可能获得批准，欧盟为伊朗提供信贷工具“合理且可行”。

英国、法国、德国2019年初设立“贸易往来支持工具”(INSTEX)结算机制，寻求与伊朗以物易物，经由欧洲本土出口商和进口商之间的轧差，避免直接资金转移，以期让欧盟成员国和伊朗规避美国制裁，仍能继续贸易。不过，这一机制迄今没有发挥作用。

法国政府2019年9月提议向伊朗提供150亿美元信贷额度，以换取伊朗恢复履行核协议全部条款。法方抛出这一方案时没有明确贷款提供方，而且强调贷款发放需要得到美国政府默许。

【没有确定】

三名消息人士向路透社记者强调，拜登尚未就如何重返伊核协议确定策略。美国政府目前立场仍是，伊朗必须全面恢复履行伊核协议，美方才会解除制裁。

一名要求不公开姓名的美国国务院发言人说，就重启伊核协议，拜登政府还将与国会以及盟友国家磋商。

暂时不清楚拜登政府将用多长时间敲定策略。

伊朗议会去年12月通过的一项法案要求，如果美国2月下旬没有放松对伊制裁，伊朗政府应进一步突破伊核协议限制。伊朗总统选举定于6月举行，国内选举气氛渐浓。西方媒体推测，如果选举产生一名强硬派总统，伊核协议前景难料。

路透社报道，一旦美方放松对伊朗任何制裁，而伊朗方面没有全面重新履行协议，共和党人必将批评由民主党籍总统拜登领导的新政府。

美国前任常驻联合国代表妮基·黑莉7日在推特写道，拜登政府“应该意识到2021年的现实情况，而不是停留在2015年的情况”。她暗示，现实情况是伊朗已经逐步中止履行协议部分条款，而一旦美方作出让步却没有获得足够回应，将会得不偿失。（杜鹃）（新华社专特稿）

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