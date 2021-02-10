英国公路协会一项调查显示，受英国“脱欧”和新冠疫情影响，英国1月经水路、陆路出口至欧洲联盟的货物量同比暴跌68%。其他协会也注意到类似变化，但英国一名政府官员不认可这一数据。

英国公路协会调查其会员，发现经渡轮和英吉利海峡隧道出口到欧盟的货物量1月同比下降68%。协会首席执行官理查德·伯尼特因此致函英国内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫，敦促政府“紧急干预以解决关键供应链面临的巨大挑战”。

英国《泰晤士报》8日报道，伯尼特在这封日期标注为2月1日的信中说，由于手续不全或司机未能提供新冠检测阴性结果证明等原因，开往欧盟的货车中有时多达两成被迫折返。另外，由于货物短缺、许多英国企业不再向欧盟出口等原因，来自欧盟的货车中大约65%至75%空车返回欧洲大陆。

依据英国与欧盟元旦开始执行的英欧未来关系协议，英欧之间关税依旧为零，但英国出口货物时需要提供大量材料，比如海关申报表、食品安全检查证明、原产地证明、人员卫生健康证明等。英国公路协会去年年底预计，新协议生效后，为确保正常货物运输，每年要多填写约2.2亿份各类表格。英国政府先前承诺增加5万名海关工作人员处理相关手续。不过，按照伯尼特说法，迄今仅到岗约1万人。

英国港口协会告诉英国《观察家报》，英国公路协会关于出口量下降的数据与它观察到的情况“大体一致”。但是，一名英国政府官员不认可这一数据，称“货运量眼下接近正常水平”，新协议“对边境的干扰迄今处于最低程度”。

戈夫上月说，由于新协议使通关手续变得繁琐，货运速度放缓，边境将受到“严重干扰”。

英国政府数据显示，英国2019年向欧盟出口大约2940亿英镑（约合2.6万亿元人民币）货物，约占总出口额的43%左右。（王鑫方）【新华社微特稿】

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