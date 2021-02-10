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日本家庭消费中无现金支付比例创新高

2021年02月10日08:27 | 来源：新华网
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　　你在日常消费中采用现金支付还是无现金支付方式？日本一项调查显示，日本家庭消费中越来越少使用现金支付方式，去年无现金支付比例达2007年有相关数据记录以来最高水平。

　　日本广播协会8日报道，日本中央金融服务信息委员会去年8月至9月进行“家庭财务行为意见调查”，收到2052份至少有两名成员的家庭回复。调查显示，人们日常消费中，对1000日元（约合61.3元人民币）以下的商品或服务，选择刷卡支付的调查对象所占比例由上年的9.1%升至14.1%，选择电子支付的调查对象所占比例则从上年的18.5%升至29.6%。

　　此外，在日常消费1万至5万日元（613元至3063元人民币）区间，选择刷卡支付的调查对象所占比例由58.5%升至65.1%，选择电子支付的调查对象所占比例从3.4%升至6.4%。

　　调查显示，人们采用刷卡或电子支付方式的比例创2007年有相关数据记录以来的新高，现金支付占比则创历史新低。

　　依照中央金融服务信息委员会说法，伴随消费税率提高的非现金结算“积分返点”政策促使无现金支付方式更加普及，去年在全球蔓延的新冠疫情或许也影响到人们对现金的使用。（乔颖）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)

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