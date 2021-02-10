新华社新德里2月9日电（记者胡晓明）印度北部北阿肯德邦警方9日说，当地冰川断裂造成的死亡人数升至32人。

警方说，救援人员已从灾害现场找到32具遇难者遗体。目前只有7具遗体身份得到确认，仍有超过150人失踪。

印度内政部长阿米特·沙阿当天在议会说，大规模救援行动仍在进行。印度总理莫迪和相关部门正在密切关注救援进展，将为救援行动提供一切必要帮助。

据沙阿介绍，此次冰川断裂灾害影响面积约14平方公里，政府已派出450名警察、5支国家救灾应急部队、8支陆军救援队、一支海军救援队和5架空军直升机参与救援行动。

据印度媒体报道，目前的搜救工作主要集中在一条长约1700米的隧道，可能仍有数十名失踪人员被困于其中。由于洪水过后隧道内淤泥和石块堆积，救援人员虽然使用重型机械日夜挖掘，仍未取得突破性进展。

印度北阿肯德邦杰莫利地区7日上午发生冰川断裂，断裂的冰川坠入陶利根加河后导致河流决堤并引发洪水。洪水冲毁了两座水电站和河岸边的部分房屋，约150名正在水电站施工的工人和一些当地村民失踪，10多个村庄交通中断。

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