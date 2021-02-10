新华社北京2月9日电（记者马卓言）外交部9日晚就中国－中东欧国家领导人峰会情况举行中外媒体吹风会，外交部副部长秦刚介绍有关情况，并回答中外记者提问。

秦刚说，此次峰会以视频方式举行，这是考虑新冠肺炎疫情，经各方协商一致确定的。中国国家主席习近平亲自主持峰会。此次峰会是中国－中东欧国家合作机制成立9年来最高级别的领导人会晤，充分体现了中方对中国－中东欧国家合作的高度重视，也得到了各方的积极响应和广泛参与。17个中东欧国家元首、政府首脑和高级别代表出席，奥地利、白俄罗斯、瑞士、欧盟机构、欧洲复兴开发银行等观察员的代表也应邀与会。

他说，在世纪疫情与百年变局相互交织，世界充满挑战同时也孕育着希望的时代大背景下，中国－中东欧国家合作发展也面临新任务。合作往何处走，合作如何更好反映各方期待，顺应时代发展潮流，需要我们及时总结经验，共谋合作大计。

这次峰会恰逢其时，成果丰硕，影响深远。具体体现在以下四个方面。

一是坚定合作信心。与会各方都一致认为，中国－中东欧国家合作9年来，促进了各自国家经济的发展，促进了欧亚两大区域的合作，都表达了要进一步加强合作的愿望，特别是面对前所未有的困难与挑战，中国同中东欧国家应为全球团结抗疫、推动世界经济复苏与发展作出应有贡献，都主张继续加强疫情防治经验交流，积极探讨传统医药、疫苗等领域合作，共同推动构建人类卫生健康共同体。

二是明确合作特点和原则。与会领导人一致认为，中国－中东欧国家合作是跨区域合作创举，是多边主义成功实践，是不同文化、不同制度、不同发展阶段国家开放合作的有益尝试。形成了符合中国－中东欧国家合作自身的特点并为各方所接受的原则，即共商共建、务实均衡、开放包容、创新进取，这是合作实现可持续发展的关键。各方本着“17+1大于18”的理念，鼓励各国结合自身禀赋在合作中找到定位、发挥优势，让合作参与方普遍受益。

三是坚持务实合作属性。与会领导人一致高度评价合作取得的丰硕成果，都表示希望继续做实做强中国－中东欧国家合作，更好地惠及各国人民。峰会达成的务实合作文件近90份，创历史之最，总价值达130亿美元。协议涉及交通和能源基础设施、金融、投资、农业、电子商务、检验检疫、旅游、教育、科技、文化、体育、环保等领域，反映了中东欧国家的具体需求和期待，成果直接惠及当地民众，各方获得感进一步提高。

四是指明合作发展方向。与会领导人一致同意将团结抗疫、互联互通、通关便利化、农业、绿色创新、数字经济、人文等领域作为下阶段合作重点。中方愿同中东欧国家一道，以合作的互利性助力各自发展，以合作的多样性丰富中欧全面战略伙伴关系内涵，以合作的稳定性应对国际形势的不确定性，以合作的丰硕成果为世界经济复苏发展注入积极动力。

秦刚说，此次峰会为中方与中东欧国家携手共克时艰、共谋发展提供了宝贵机会，在中国－中东欧国家合作发展进程中具有里程碑意义，是中国与中东欧国家等世界各国携手构建人类命运共同体的一次生动实践。

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